मुंबई - राज्यातील लम्पी आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी (Lumpy Skin Disease) महाराष्ट्र सरकारने राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली (state level task force to control lumpy) आहे. त्याबाबत पशुसंवर्धन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. 12 सदस्यीय टास्क फोर्सचे नेतृत्व आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे हे करणार आहेत.

लसीकरण गरजेचे - लम्पी (Lumpy) आजाराचा प्रसार वाढत आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आहे. लम्पीच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी लसीकरण (Vaccination of Animals) गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे लसीकरणाबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जनावरांच्या लसीकरणासाठी 50 लाख लसींची ऑर्डर देण्यात आली आहे.

नागपूर जिल्ह्यात लंम्पी आजाराचे थैमान - लंम्पी हा आजार ( Lumpy disease ) जनावरातील कोरोना प्रादुर्भावासारखा असून त्यावर उपाययोजना करताना ज्या ठिकाणी उद्रेक ( lumpy disease in Nagpur district ) झाला. त्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत वीस जनावरांना ( twenty animals infected with lumpy disease ) लागण झाली. त्यापैकी एका बैलाचा मृत्यू ( bull died of lump disease ) झाला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली आहे.जिल्ह्यात दहा हजार जनावरांचे लसीकरणाचे उद्दिष्ट घेतले असून आतापर्यंत 4 हजार लसीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिली.

गुरांना चर्मरोगचा दृश्य लक्षणे - नागपूर जिल्ह्यातील ( lumpy disease in Nagpur ) सावनेर तालुक्यातील बडेगाव, उमरी, जांभळा पाणी तसेच हिंगणा तालुक्यातील जुनेवाणी येथील गुरांना चर्मरोगचा दृश्य लक्षणे ( infected with lumpy disease ) आतापर्यंत दिसून आली आहेत. ही संख्या वीस आहे. बडेगाव येथील बैल सदृश्य आजारामुळे मृत्युमुखी पडल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या आजारावर इलाज असून 100% यातून जनावरे बरी होतात. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. मात्र लक्षणे दिसताच लसीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जवळच्या पशुसंवर्धन केंद्रात किंवा ग्रामपंचायतीला माहिती द्यावी,असे आवाहन त्यांनी आज येथे केले.

यंत्रणा सज्ज - नागपूर जिल्ह्यातील सर्व पशुसंवर्धन अधिकारी आणि संलग्न मनुष्यबळ या आणीबाणीच्या परिस्थितीत ज्या ठिकाणी उद्रेक आहे. त्या ठिकाणी एकत्रितपणे काम सुरू केले असून या साथ रोगाचा बिमोड करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज झाल्याची माहिती दिली.

रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास....- लम्पी या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पाच किलोमीटर त्रिजेमध्ये येणाऱ्या गावातील गोवर्गीय पशुंना शेळ्यांच्या देवीवरील लसचा वापर करून प्रतिबंधात्मक लसीकरण तत्काळ करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहे. निरोगी जनावरांमध्ये आजाराची लागण होऊ नये म्हणून निरोगी जनावरे वेगळी ठेवण्याबाबत प्रत्येक गावात सूचना देण्यात आली असून याचा प्रादुर्भाव झालेल्या ठिकाणी काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे सांगण्यात आले आहे.