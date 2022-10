नागपूर: शहरातील धंतोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका हॉटलमध्ये प्रेयसीवर अत्याचार (Rape on Girlfriend) करून त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्यानंतर ब्लॅकमेल (blackmailing by showing rape video) करणाऱ्या आरोपी प्रियकराला पोलिसांनी अटक (Rapist boyfriend arrest) केली आहे. प्रणय संजय वहाणे (२०) असे आरोपीचे नाव आहे. तो भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी येथील रहिवासी आहे. (Girlfriend Blackmailing) (Nagpur Crime) (Latest News from Nagpur)

हॉटेलवर बोलावून पूर्व प्रेयसीवर बलात्कार - पीडित तरुणीने धंतोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार तिची आणि आरोपीची २०१६ साली ओळख झाली. दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली. त्यानंतर दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. दोन वर्ष व्यवस्थित गेल्यानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. ही बाब आरोपीला सहन झाली नाही. आरोपींने पीडितेला भेटण्यासाठी हॉटेलमध्ये बोलवले. तिथे त्याने आधीच कॅमेरा लावलेला होता. आरोपीने पीडित तरुणीवर बळजबरीने बलात्कार केला.





व्हिडीओ वायरल करण्याची धमकी: आरोपी प्रणयने तरुणीवर बलात्कार केला. त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले होते. आरोपी पीडितेला तो व्हिडीओ दाखवून वारंवार हॉटेलमध्ये बोलावून बलात्कार करत होता. आरोपीच्या रोजच्या त्रासाला कंटाळून पीडीत तरुणीने धंतोली पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.