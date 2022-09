नागपूर - Nagpur Accident नागपूर शहरातील सक्करदरा पुलावर भीषण अपघात Horrible accident on Sakkardara bridge in Nagpur झाला आहे. भरधाव कार अनियंत्रित होऊन दुचाकीना धडकली. ज्यामुळे दुचाकीस्वार पुलाच्या खाली फेकले गेले आहेत. या अपघातात दुचाकीवरील एकाच कुटुंबातील चौघांचा घटनास्थळीच मृत्यू Four people died in an accident on Sakkardara bridge झाला आहे. पोलिसांनी आरोपी कार चालक गणेश आढावला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी कारचालक हा मित्राची कार घेऊन बुट्टीबोरीला जात होता.

दुचाकीला जोरदार धडक - रात्री उशिरा पुलावर गर्दी नसल्याने आरोपी कार चालकाने विरुद्ध दिशेने कार भरधाव वेगाने पळवण्याचा प्रयत्न केला. कारने एकापाठोपाठ एक अश्या तीन गाड्यांना जबर धकड दिली. त्यात एका दुचाकीवर एक इसम त्यांचे दोन मुलं आणि त्या इसमाची आई जात होती. त्या दुचाकीला कराने जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जोरदार होती की दुचाकी वरील चारही जण पुलावरून खाली फेकले गेले.

तपास सुरु : ज्यामध्ये चौघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. मृतांमध्ये दोन लहान चिमुकल्यांचा देखील समावेश आहे. घटेनची माहिती समजताच सक्करदार पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे. सक्करदार पुलावर अपघात नेमका कसा घडला याबाबत सक्करदार पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. अद्याप दोन्ही मृतकांची नावं समजू शकलेली नाहीत.