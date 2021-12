नागपूर - नागपूर शहराच्या मध्यभागी असलेल्या सीताबर्डी बाजाराच्या अगदी शेजारी असलेल्या लोकवस्तीतील एक झाड सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. हे पिंपळाचे झाड ( pipal tree) साधं-सुधं नसून त्याचे वय तब्बल २०८ वर्षे आल्याचा दावा पर्यावरण प्रेमींकडून केला जात आहे. (Fight to save 208 years old pipal tree) नागपूर शहरातील सर्वाधिक वयोमान असलेले झाडं असल्याची शक्यता देखील त्यांनी वर्तवली आहे. एका रिकाम्या भूखंडाच्या मध्यभागी असलेल्या झाडाला तोडण्याची जाहिरात नागपूर महानगरपालिकेकडून वर्तमानपत्रात प्रकाशित होताच पर्यावरणप्रेमी या झाडाला वाचण्यासाठी (Fight to save 208 years old pipal tree) पुढे सरसावले आहेत.

लढा २०८ वर्षे पुरातन पिंपळाचे वृक्षाला वाचवण्याचा.

स्थानिक नागरिक पिंपळाचे झाड कापायला विरोध करू लागले आहेत. शेकडो पक्षांचे घरटे या झाडावर आहेत. शिवाय शेगावीचे संत गजानन महाराज देखील या ठिकाणी येऊन बसायचे असा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे आता हे झाडं वाचवणे म्हणजे आमच्या आस्थेचा आणि अस्मितेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे स्थानिक सांगत आहेत.

लढा २०८ वर्षे पुरातन पिंपळाचे वृक्षाला वाचवण्याचा.

सीताबर्डी परिसरातील निवासी घनश्याम पुरोहित यांनी नागपूर महानगरपालिकेकडे २०८ वर्षे जुने झाड तोडण्यासाठी अर्ज सादर केला आहे, त्यावरून नागपूर महानगरपालिकेने झाड तोडण्याची एक जाहिरात वर्तमानपत्रात प्रकाशित केली आहे. कुणाला झाडं तोडण्यास हरकत असेल तर त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवावा असं त्यात आवाहन करण्यात आले आहे. ही जाहिरात प्रकाशित होताच पर्यावरणप्रेमींसह अनेक नागरिक झाडाला वाचवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. (Fight to save 208 years old pipal tree)