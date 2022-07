नागपूर - दोन दिवसांपूर्वी कळमना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चिखली पुलावर मिरची व्यापाऱ्याच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण करून २० लाख रुपये लुटल्याची ( Chilli trader's employee beaten up and robbed ) घटना घडली होती. या प्रकरणाच्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मिरची व्यापाऱ्याचा कर्मचारीच आरोपी ( Employee of the chilli trader is the accused ) असल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसायात नुकसान झाल्याने प्रचंड आर्थिक तंगी निर्माण होती. त्यातून सुटका होण्यासाठी आरोपीने मालकाचे २० लाख रुपये अज्ञात आरोपींनी लुटल्याचा बनवा केला होता. आरोपीने सर्व प्लॅनिंग ही क्राईम वेब सिरीज बघून ( Robbery by watching crime web series ) केल्याचे देखील तपासात उघड झाले आहे.



क्राईम वेब सिरीज बघून रचला प्लॅन- लॉकडाऊनच्या रिकाम्या वेळेत दिवस-रात्र गुन्हे आणि गुन्हेगारी या विषयांवरच आधारित वेब सीरिज पाहणाऱ्या एका इसमाने वेब सिरीज पासून प्रेरणा घेत चक्क स्वतःच्या मालकालाच २० लाख रुपयांनी गंडा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, गुन्हेगार कितीही हुशार असला तरी तो पोलिसांच्या हाती लागतोचं हे बघणं मात्र आरोपी विसरला असावा. म्हणून तो आज थेट पोलिसांच्या लॉकअपमध्ये पोहचला आहे. ही घटना नागपूर शहरामध्ये घडली आहे.

असा रचला घटनाक्रम - जरिपटका भागात राहणारे मोहन साजवानी या मिरची व्यावसायिकाकडे सिद्धार्थ रामटेके काम करतो. व्यापारी मोहन यांनी २० लाख रुपये कळमना मार्केट येथील एका व्यापाऱ्याकडे पोहचवुन देण्यासाठी आरोपी सिद्धार्थला त्यांच्या दुचाकीने पाठवले. यशोधरानगर पोलिस ठाण्यांतर्गत चिखली उड्डाणपूल परिसरातून जात असताना पाऊस सुरू झाल्याने रेनकोट घालण्यासाठी थांबला. तेव्हाच अचानक तीन युवकांनी त्याच्या डोक्यावर वार केला. हेल्मेट असल्याने तो दचकला यादरम्यान तिघेही समोर ठेवलेली बॅग हिसकावून पळून गेले.





तांत्रिक तपासात आरोपी अडकला- सिद्धार्थने सांगितलेला मार्ग मोबाईल ट्रॅकरमध्ये तपासून बघितला तेव्हा यामध्ये तफावत दिसून येत होती. त्यानंतर पोलिसांनी त्याची कसून चौकशी केली असता त्याने केलेला गुन्हा मान्य केला आहे. सिद्धार्थने दरोड्याची बतावणी करून स्वत:च्या मालकाची २० लाखांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांनी आरोपींकडून २० लाख जप्त केले आहेत.

