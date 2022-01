मुंबई - आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी ( largest slum in Asia ) म्हणून प्रसिद्ध असलेली धारावी कोरोनाच्या मागील कोरोना लाटेत हॉटस्पॉट ( Corona in Dharavi ) बनली होती. धारावीकरांची साथ, धारावी मॉडेलची अंमलबजावणी ( Dharavi corona preventive model ) यामुळे धारावीतील कोरोना आटोक्यात आला. मात्र डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट आल्यावर धारावीतही रुग्णसंख्या वाढू लागली. मात्र महिनाभरातच धारावीतील कोरोना आटोक्यात आला असून आज शून्य रुग्णांची नोंद ( Zero Corona Patients Find in dharavi ) झाली आहे.

धारावी हॉटस्पॉट -

धारावीत सुमारे १० लाख लोक दाटीवाटीने राहतात. यामुळे मार्च २०२० मध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार होताच धारावी कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनली होती. धारावीमधील कोरोनाला आटोक्यात आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान मुंबई महापालिकेसमोर होते. पालिकेने केलेल्या उपाययोजना आणि धारावीकरांनी दिलेली साथ यामुळे धारावीतील कोरोना आटोक्यात येऊन अनेक वेळा शून्य रुग्णांची नोंद झाली. धारावीमध्ये राबवण्यात आलेल्या धारावी मॉडेलची चर्चाही जगभरात झाली.

तिसरी लाट महिनाभरात आटोक्यात -

मुंबईत ११ मार्च २०२० ला कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण आढळून आला. या पहिल्या लाटेत धारावीत १ एप्रिल २०२० ला कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून आला. ३ मे २०२० ला सर्वाधिक ९४ रुग्णांची नोंद झाली. २५ डिसेंबर २०२० ला पहिल्यांदा शून्य रुग्णांची नोंद झाली. पहिली लाट ९ महिने होती या लाटेत ३७८८ रुग्णांची नोंद झाली. १५ फेब्रुवारी २०२१ पासून कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली. ८ जून २०२१ ला सर्वाधिक ९९ रुग्णांची नोंद झाली. १४ जून २०२० ला पहिल्यांदा शून्य रुग्णांची नोंद झाली. दुसरी लाट ५ महिने होती या लाटे दरम्यान २८८१ रुग्णांची नोंद झाली. २७ डिसेंबरला २०२१ पासून कोरोनाची तिसरी लाट सुरू झाली. ७ जानेवारी २०२२ ला सर्वाधिक १५० रुग्णांची नोंद झाली. तिसऱ्या लाटेत आज २८ जानेवारीला पहिल्यांदा शून्य रुग्णांची नोंद झाली. तिसरी लाट एका महिन्यात आटोक्यात आली असून या लाटेत १३८१ रूग्णांची नोंद झाली आहे.

धारावीत ४३ सक्रिय रुग्ण -

पहिल्या लाटे दरम्यान सर्वाधिक ९४, तर दुसऱ्या लाटेदरम्यान ९९ रुग्ण आढळून आले होते. धारावीत गेले काही महिने कोरोनाचे १ ते ५ रुग्ण आढळून येत होते. मात्र मुंबईत रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर धारावीतही रुग्णसंख्या वाढू लागली. ७ जानेवारीला १५० तर ८ जानेवारीला १४७ सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होत गेली. आज २८ जानेवारीला शून्य रुग्णांची नोंद झाली आहे. धारावीत एकूण ८५८१ रुग्ण आढळून आले असून त्यापैकी ८१२१ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून सध्या ४३ सक्रिय रुग्ण आहेत.

हेही वाचा - Sale of Wine in Supermarkets : वाईन विक्रीमुळे राज्याचा काय होणार फायदा?