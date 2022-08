मुंबई चिंचपोकळी रेल्वे स्थानकात Chinchpokali Railway station suicide attempt डाऊन धीम्या मार्गावर आत्महत्या suicide attempt at chinchpokali railway station करण्यासाठी एका मुलाने उडी Youth jumped in front of running train घेतली होती. मात्र, मोटरमनच्या सतर्कतेमुळे त्याचे प्राण वाचले. आरपीएफ जवानाने त्या मुलास बाजूला करून ताब्यात घेतले. RPF arrested suicide attempt youth at Chinchpokali Railway station



युवकाची लोकल ट्रेनसमोर उडी चिंचपोकळी रेल्वे स्थानकात मोहम्मद शेख या १७ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या करण्यासाठी लोकल ट्रेनसमोर उडी घेतली. गाडी प्लॅटफॉर्मवर येत होती. दरम्यान मोटरमन राम शब्द यांनी प्रसंगावधान दाखवत मुलाला उडी मारताना पाहून लोकल थांबवली. लोकल शेखच्या अगदी जवळ जाऊन थांबली. थोडक्यात शेख बचावला. लोकल रेल्वे रुळावर थांबल्यावरही तो मुलगा तेथेच रुळावर उभा होता. त्यानंतर आरपीएफ जवान पी. मांडवकर यांनी त्या मुलाला बाजूला करून ताब्यात घेतले.

हेही वाचा Performance of Pune Rural Police घरातून बेपत्ता झालेल्या 12 वर्षांच्या मुलाचा, आठ महिन्यांनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून मुलाचा शोध