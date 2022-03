मुंबई - लोकल ट्रेनने अंधेरी ते नालासोपारा जाणाऱ्या प्रवाशाचा रेल्वेमधून पडून मृत्यू झाला ( youth died after falling from Mumbai's local train ) आहे. कामावरून घरी परतणाऱ्या रतन विश्वकर्मा या २२ वर्षीय तरुणाचा चालत्या ट्रेनमधून खांबाला धक्का लागल्याने तो खाली पडला, यातच त्याचा मृत्यू झाला आहे.

हा अपघात अंधेरी ते नालासोपारा मार्गावर गोरेगाव आणि मालाड ( accident took place between Goregaon and Malad station ) स्थानकादरम्यान मंगळवारी (दि. २२) सकाळी ९ वाजता दरम्यान घडला. तरुणाला गंभीर जखमी अवस्थेत कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तिथे डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी भगवती रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. लोकलमध्ये गर्दी जास्त असल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी बोलिवली जीआरपीने ( Boriwali GRP ) गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

