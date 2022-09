मुंबई : तब्बल पाच सेकंदात एटीएम हॅक करून (Hacking ATM in Five Second) बँकांना लाखो रुपयांचा चुना (Looting lakhs of rupees from Bank) लावण्याचा प्रकार भांडुपमध्ये समोर आला आहे. भांडुप पोलिसांनी (Bhandup police arrested ATM hacker) या प्रकरणाचा पर्दाफाश करत दोन जणांना भांडुप पोलिसांनी आतापर्यंत ताब्यात घेतले आहे. (Latest crime news from Mumbai)

एटीएम हॅक करणाऱ्यांनी मुंबईतून अटक; घटनेविषयी माहिती देताना पोलीस अधिकारी

पैसे चोरण्यासाठी 'या' टेक्निकचा वापर - मूळचे हरियाणामध्ये राहणारे आरिफ खान आणि तारीख खान यांना एका ठराविक कंपनीच्या एटीएम मशीनमधून पैसे काढताना ट्रांझॅक्शन झाल्यावर पाच सेकंदात ती मशीन हॅक कशी करायची याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार ते एनआरसी कंपनीचे एटीएम असलेल्या बँका शोधून काढायचे आणि त्या ठिकाणी जाऊन एटीएम पिन टाकल्यानंतर ट्रेमध्ये पैसे येताक्षणी ते एटीएम हॅक करायचे; ज्यामुळे बँकांच्या खात्यात या व्यवहाराची इंट्रीच व्हायची नाही आणि आरोपींना मात्र रोख रक्कम मिळायची. आतापर्यंत या दोघांनी विविध एटीएममधून दोन लाख 55 हजाराची रोख रक्कम अशाप्रकारे एटीएम हॅक करून काढली आहे.

मुंबई विमानतळावरून घेतलं ताब्यात - भांडुपमधील अभ्युदय बँकेच्या एटीएममध्ये एक इसम संशयास्पदरित्या वारंवार ट्रांझॅक्शन करत असल्याचं बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना दिसून आलं. त्यावेळी त्यांनी त्याची चौकशी करून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. पोलिसांनी यानंतर त्याची उलट तपासणी करून त्याच्या आणखी एका साथीदाराला मुंबई विमानतळावरून ताब्यात घेतलं. ही एटीएम सुविधा पुरविणारी एनआरसी कंपनीला या संदर्भात बँक प्रशासन आणि पोलिसांकडून माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार या कंपनीने आपली सर्व एटीएम बंद केली आहेत. या दुकलीने नेमका आतापर्यंत बँकांना कितीचा गंडा घातला आहे याचा अधिक तपास भांडुप पोलीस करत आहेत.