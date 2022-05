मुंबई - रोज पेट्रोलचे नवे दर आहेत. ते काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 22 मे) रोजी पेट्रोल-डिझेल कंपन्यांनी आजचे नवे दर जाहीर केले आहेत. ( Petrol Diesel Rates today ) देशातील विविध शहरांत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. दर काही प्रमाणात स्थिर ( Petrol and Diesel Prices ) आहेत. ( See Today Petrol and Diesel Rates ) वाचा काय आहेत आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर..

कालच केंद्र सरकारने अबकारी करामध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्याचा परिणाम अजूनही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर झालेला नाही. त्यामुळे आजही नागरिकांना जास्त दराने पेट्रोल आणि डिझेल घ्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील कर ९ रुपयांनी कमी केला असला तरी बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र पेट्रोलचे दर १ रुपया आणि १३ पैशांनी वाढले आहेत.

शहर आजची पेट्रोल किंमत कालची पेट्रोल किंमत अहमदनगर ₹ 121.21 (0.97) ₹ 120.24 अकोला ₹ 120.30 (-0.42) ₹ 120.72 अमरावती ₹ 120.86 (-0.63) ₹ 121.49 औरंगाबाद ₹ 120.79 (0.22) ₹ 120.57 भंडारा ₹ 121.29 (0) ₹ 121.29 बीड ₹ 121.60 (-0.17) ₹ 121.77 बुलढाणा ₹ 122.08 (1.13) ₹ 120.95 चंद्रपूर ₹ 121.08 (0.53) ₹ 120.55 धुळे ₹ 120.69 (0.53) ₹ 120.16 गडचिरोली ₹ 121.64 (0) ₹ 121.64 गोंदिया ₹ 121.98 (0.39) ₹ 121.59 ग्रेटर मुंबई ₹ 120.69 (0) ₹ 120.69 हिंगोली ₹ 121.48 (-0.51) ₹ 121.99 जळगाव ₹ 121.31 (0.33) ₹ 120.98 जालना ₹ 121.26 (-0.71) ₹ 121.97 कोल्हापूर ₹ 120.81 (-0.14) ₹ 120.95 लातूर ₹ 121.27 (-0.32) ₹ 121.59 मुंबई ₹ 120.51 (0) ₹ 120.51 नागपूर ₹ 120.73 (0.57) ₹ 120.16 नांदेड ₹ 122.71 (-0.12) ₹ 122.83 नंदुरबार ₹ 120.89 (-0.72) ₹ 121.61 नाशिक ₹ 120.31 (-0.19) ₹ 120.50 उस्मानाबाद ₹ 120.94 (-0.48) ₹ 121.42 पालघर ₹ 120.19 (0) ₹ 120.19 परभणी ₹ 122.03 (-1.5) ₹ 123.53 पुणे ₹ 120.72 (0.38) ₹ 120.34 रायगड ₹ 120.27 (0) ₹ 120.27 रत्नागिरी ₹ 121.80 (-0.27) ₹ 122.07 सांगली ₹ 120.83 (0.49) ₹ 120.34 सातारा ₹ 120.88 (-0.44) ₹ 121.32 सिंधुदुर्ग ₹ 121.61 (-0.28) ₹ 121.89 सोलापूर ₹ 120.64 (0.06) ₹ 120.58 ठाणे ₹ 119.87 (-0.08) ₹ 119.95 वर्धा ₹ 120.35 (0.05) ₹ 120.30 वाशिम ₹ 120.97 (0) ₹ 120.97 यवतमाळ ₹ 121.35 (-0.41) ₹ 121.76