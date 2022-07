मुंबई : राज्यात सत्ता स्थापन (Establishment Of The State Cabinet)(Establishment Of The State Cabinet) होऊन चौदा दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरी खाते वाटप झालेले नाही. (cabinet was not formed due to non allocation of accounts) अशीच गुंतागुतींची परिस्थिती 2004 मध्ये काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात झाली होती. तेव्हा मंत्रीमंडळ स्थापनेसाठी नऊ दिवसांचा अवधी लागला होता. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मातब्बर नेत्यामुळे तिढा निर्माण झाला होता. आता उपमुख्यमंत्र्यांनाच (Deputy Chief Minister) खुद्द मुख्यमंत्र्यांना (CM) सांभाळून घ्यावे लागत आहे. अशातच मंत्रीपदासाठी इच्छुक बंडखोर आमदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ स्थापनेचा पेच निर्माण झाला आहे.







मंत्रीमंडळ स्थापन होण्यास विलंब: महाराष्ट्र विधानसभेची एकूण सदस्य संख्या 288 आहे. त्यातील 15 टक्के म्हणजे 42 जणांना मंत्रीमंडळात स्थान दिले जाते. मुख्यमंत्र्यांचाही यात सहभाग असतो. राज्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केली. 40 आमदारांनी शिंदेंना पाठिंबा दिला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे नवे सरकार स्थापन झाले. १ जूनला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला. पहिल्या दिवसांपासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून बैठकांचा धडाका लावला आहे. आज मंत्रालयात तिसरी बैठक पार पडली. मात्र चौदा दिवस उलटून गेले तरी, अद्याप मंत्रीमंडळ स्थापन झालेले नाही. सत्ता स्थापनेनंतर मंत्रीमंडळ विलंब होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी 1995 आणि 2004 साली अशीच घटना महाराष्ट्रात घडली होती.







1995 ला पंधरवड्यात सरकार बनले: महाराष्ट्रात 1995 साली शिवसेना आणि भाजप यांनी सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांनी घेतला. 1995 पासून साडेचार वर्षं सरकार चालवल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवताना 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्रपक्षांना देण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर सर्व पक्ष निवडणुकांना सामोरे गेले. 6 ऑक्टोबर 1999 रोजी निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेच्या 161 पैकी 69 उमेदवारांचा, भाजपाच्या 117 पैकी 56 उमेदवारांचा विजय झाला होता. काँग्रेसला 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला 58 जागा मिळाल्या होत्या. सत्तास्थापनेचा त्यावेळी तिढा निर्माण झाला होता. अखेर विलासराव देशमुख यांनी अपक्षांच्या मदतीने काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंधरा दिवसानंतर सरकार बनवले. तर दुसऱ्याच दिवशी देशमुख यांनी संपूर्ण मंत्रिमंडळ स्थापन केले. पुढे पाच वर्षे सरकार चालले. 2003 पर्यंत देशमुख आणि 2004 या एका वर्षासाठी सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री होते.









2004 साली पुन्हा तिढा : 2004 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 69 जागा, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 71 जागा, शिवसेनेला 62 आणि भाजपला 54 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसपेक्षा जागा जास्त असल्याचा दावा करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदावर हक्क दाखवला. राष्ट्रवादीकडे छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते पाटील, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार, आर. आर. पाटील असे अनेक मातब्बर नेते होते. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी नेता निवडला तर पक्षात गोंधळ निर्माण होईल, अशी शरद पवार यांना धास्ती होती. त्यामुळे पवारांनी मुख्यमंत्री पद काँग्रेसकडे सोपवले. 1 नोव्हेंबर 2004 ला विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री तर आर. आर. पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची आझाद मैदानात शपथ घेतली. त्यानंतर चर्चा, मागण्या, वाटाघाटींमध्ये जवळपास 9 दिवसांचा काळ गेला. नवव्या दिवशी मंत्रीमंडळ स्थापन केले होते. या कालावधीत केवळ 1 मंत्रीमंडळ बैठक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनी घेतली होती.







14 दिवसांत 3 मंत्रीमंडळ बैठक : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जुलै 2022 ला शपथविधी घेतला. शपथविधी होऊन 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला. यादरम्यान तीन कॅबिनेट बैठक घेण्यात आल्या. मात्र अद्याप मंत्रीमंडळ स्थापन झालेले नाही. 2004 मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नेते होते. त्यामुळे मंत्रीमंडळात कोणाला स्थान द्यायचा असा पेच निर्माण झाला होता. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांभाळून घेत, कारभार करायची वेळ आली आहे. अशातच इच्छुक बंडखोर आमदारांकडून मंत्रीपदासाठी दबावतंत्र वापरले जात आहे. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ स्थापनेचा तिढा वाढल्याचे बोलले जाते.







वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयामुळे होतो विलंब: मंत्रीमंडळ स्थापनेला विलंब होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना यापूर्वी उशीर झाला होता. तब्बल 9 दिवस मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री आर आर पाटील यांनी राज्याचा कारभार सांभाळला होता. एकनाथ शिंदे गट आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात अशी वेळ आली आहे, असे वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक योगेश त्रिवेदी उर्फ गुरुजी यांनी सांगितले. वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळ स्थापन करायचे असते. त्यामुळे विलंब होतो, असे मत त्रिवेदी उर्फ गुरुजी यांनी मांडले.



हेही वाचा: Devendra Fadnavis raj thackery meeting: अमित ठाकरेंची राजकारणात एंन्ट्री?; देवेंद्र फडणवीस आणि राज ठाकरेंची "शिवतीर्थावर" भेट