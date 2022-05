मुंबई : देशभरात गेले अडीच वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे. काही देशांत आजही कोरोनाचा प्रसार आहे. भारतात मात्र त्याचा प्रसार काही प्रमाणात कमी झाला आहे. असे असताना मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेत आढळून येणाऱ्या मंकी पॉक्स या विषाणूचा काही देशात प्रसार ( The growing effect of the Monkey Pax virus ) होत असल्याचे समोर आले आहे. यासाठी मुंबई महापालिका सतर्क झाली असून, विमानतळावर स्क्रिनिंग सुरू केले ( Screening begins at the airport ) आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.



काय आहे मंकी पॉक्स आजार : मंकी पॉक्स हा एक विषाणूजन्य झुनोटिक रोग आहे. जो प्रामुख्याने मध्य आणि पश्चिम आफ्रिकेतील उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवन भागात होतो. कधी कधी इतर देशांमध्येही याचा प्रसार होतो. मंकीपॉक्स सामान्यत: वैद्यकीयदृष्ट्या ताप, पुरळ आणि सुजलेल्या लिम्फ नोड्ससह प्रकट होतो. त्यामुळे अनेक वैद्यकीय गुंतागुंत होऊ शकतात. हा सामान्यतः एक स्वयं-मर्यादित आजार असून, ज्याची लक्षणे 2 ते 4 आठवडे टिकतात. या विषाणूमुळे मृत्युदर 1-10 टक्केपर्यंत वाढू शकतो.

हा विषाणू या देशांत आढळून आला : आजही या विषाणूचे रुग्ण ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कॅनडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, यू.के., यू.एस.ए. मंकीपॉक्स स्थानिक देशांत आहेत. बेनिन, कॅमेरून, मध्य आफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गॅबन, गहाना (फक्त प्राण्यांमध्ये ओळखले जाते), आयव्हरी कोस्ट, लायबेरिया, नायजेरिया, काँगोचे प्रजासत्ताक, सिएरा लिओन आणि दक्षिण सुदान आदी देशांत आढळून येतात.





पालिकेचा आरोग्य विभाग सज्ज : मंकी पॉक्स विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून मुंबई विमानतळावर परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांची स्क्रिनिंग करीत आहेत. कस्तुरबा रुग्णालयात संशयित रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी स्वतंत्र वॉर्ड, तयार करण्यात आला आहे. वॉर्ड क्रमांक 30 मध्ये 28 खाटा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. परदेशी प्रवाशांचे चाचणी नमुने एनआयव्ही पुणे प्रयोगशाळेत पाठवले जातील. कोणतीही संशयित प्रकरणे आढळून आल्यास मुंबईतील सर्व आरोग्य संस्थांनी कस्तुरबा हॉस्पिटलला कळवावीत, असे आवाहन पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.



असा विषाणूचा प्रसार होतो :

• मंकी पॉक्स हा प्राण्यापासून मानवांमध्ये तसेच मानवाकडून मानवामध्ये प्रसारित होऊ शकतो. हा विषाणू तुटलेली त्वचा (जरी दिसत नसला तरीही), श्वसनमार्गातून किंवा श्लेष्मल पडद्याद्वारे (डोळे, नाक किंवा तोंड) शरीरात प्रवेश करतो.

● चाव्याव्दारे किंवा ओरखडे, बुशमीट तयार करणे (बुशमीट हे वन्यजीव प्रजातींचे मांस आहे), शरीरातील द्रव किंवा घावाशी थेट संपर्क, किंवा दूषित बिछान्याद्वारे घावाशी अप्रत्यक्ष संपर्क यामुळे प्राण्यांपासून मनुष्यात संक्रमण होऊ शकतो. मानव-ते-मानव संक्रमण प्रामुख्याने मोठ्या श्वासोच्छवासाच्या थेंबांद्वारे होते, असे मानले जाते.

● हे शरीरातील द्रव किंवा घाव सामग्रीच्या थेट संपर्काद्वारे आणि घाव सामग्रीच्या अप्रत्यक्ष संपर्काद्वारेदेखील प्रसारित केले जाऊ शकते, जसे की संक्रमित व्यक्तीचे दूषित कपडे किंवा लिनेनद्वारे.

• मंकी पॉक्सचे क्लिनिकल सादरीकरण स्मॉलपॉक्ससारखे आहे. एक संबंधित ऑर्थोपॉक्स वायरल संसर्ग ज्याला 1980 मध्ये जगभरातून निर्मूलन घोषित करण्यात आले होते. मंकी पॉक्स चेचकपेक्षा कमी सांसर्गिक आहे आणि कमी गंभीर आजार कारणीभूत आहे.

• उष्मायन काळ सामान्यतः 7-14 दिवसांचा असतो. परंतु, 5-21 दिवसांपर्यंत असू शकतो आणि या कालावधीत व्यक्ती सहसा संसर्गजन्य नसते.

• पुरळ दिसण्याच्या 1-2 दिवस आधी संक्रमित व्यक्ती हा रोग प्रसारित करू शकतो आणि सर्व खरुज गळून पडेपर्यंत संसर्गजन्य राहू शकतो.

