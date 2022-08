मुंबई : महाराष्ट्र हे फुले शाहू आंबेडकरांचे प्रगतिशील राज्य म्हणून देशात पहिले जाते. मुलींच्या मोफत शिक्षणाची सुरवात देखील ह्याच राज्यातून झाली. मात्र राज्यात माध्यमिक स्तरावर (The dropout rate at the secondary level) गळतीचे प्रमाण 11.2 टक्के इतके असल्याची माहिती समोर आली आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी (Union Minister of State for Education Annapurna Devi) यांनी यासंदर्भात खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरा दाखल माहिती दिली आहे. या माहितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यात माध्यमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण फार चिंताजनक आहे. याचा अर्थ आता पर्यंतचे सर्व सरकारांनी १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाच्या हक्काकडे पाठ (Footnote of constitutional right to education) फिरवली असल्याचे चित्र दिसत आहे. शासनाने याची तात्काळ दखल घेऊन, उपाययोजना करायला हव्यात. या संदर्भाची मागणी राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार, अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.

राज्यामध्ये आणि देशात बालकांचा सक्तीचा मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू होऊन साधारणतः १२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या कायद्यामध्ये सहा ते चौदा वयाच्या अर्थात इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींना सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र राज्यघटना मार्गदर्शक तत्व कलम 41 अनुसार, आठवी नंतर ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण हे केंद्रशासन राज्य शासन यांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्था काही प्रमाणत प्राथमिक ते माध्यमिक , उच्च माध्यमिक स्तरा पर्यंत अत्यंत कमी स्वरूपात शाळा सुरु केल्या आहेत. संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल देखील मार्गदर्शक आहेत.

संविधानामध्ये तरतूद असल्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील दहावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत देते. मुंबईत देखील कामगार चळवळ जोरात असताना मुंबई महापालिकेने १ ली ते १० वी पर्यंतच्या मोफत शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरु केल्या . राज्यामध्ये देखील अनेक ठिकाणी शासनाच्या दहावीपर्यंतच्या काही प्रमाणात शाळा आहे. मात्र त्यांची संख्या अत्यंत अल्प आहे.

राज्य घटनेनुसार शिक्षण राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी अडथळ्याविना देण्याची जबाबदारी कायद्यान्वये शासनावर टाकलेली आहे. गळती होण्याचे प्रमाण देखील संसदेच्या माहितीत उघड झाले आहे. यासंदर्भात 'अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे' सचिव प्रा. डॉ विकास गुप्ता (दिल्ली विद्यापीठ ) यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते पुढे म्हणतात कि, 'प्रगतिशील महाराष्ट्र महात्मा फुले आणि डॉ आंबेडकर तसेच छत्रपती शाहू महाराज यांनी आधुनिक भारतात मोठे योगदान दिले आहे. त्याच राज्यात एवढी गळती होणे, याचा अर्थ प्राथमिक शाळा नंतर दहावी पर्यंत पुरेश्या सरकारी शाळांची संख्या कमी असणे, हे मुख्यतः कारण आहे.









राज्यात माध्यमिक शाळा उभारण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष : राज्यात ग्रामीण महाराष्ट्रात हजारो वाड्या आणि वस्त्या या माध्यमिक शाळा ( अर्थात इयत्ता ९ वी ते १० वी ) पासून पाच ते सात किलोमीटर अंतरावर दूर आहे. बालकांना माध्यमिक शाळा या आपल्या घराच्या पासून जवळच एक किलोमीटर अंतरावर पाहीजेत. महाराष्ट्र राज्यात भारत सरकार यु डी आय सी च्या २०१८ च्या आकडेवारीनुसार प्राथमिक म्हणजे पहिली ते पाचवी पार्यंतच्या 44516 शाळा आहेत आणि पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकाच ठिकाणी शिक्षण देणाऱ्या केवळ 20,851 शाळा आहेत. मात्र पहिली ते बारावी पर्यंतचे शिक्षण एकाच शाळेत मिळेल, अश्या शाळा या केवळ 339 आहे. त्याच्यामुळे प्राथमिक शाळा हजारो आहेत. मात्र माध्यमिक म्हणजेच नववी आणि दहावी त्याचबरोबर उच्च माध्यमिक अकरावी आणि बारावी इथपर्यंतचे शिक्षण असणाऱ्या शाळांची संख्या अत्यंत कमी आहे. यामुळेच पाचवी नंतर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सहावीपासून दहावीपर्यंत ते अकरावी बारावी पर्यंत घरापासून जवळ शिक्षणाची सोय नाही. आणि शिक्षण हा संविधानाने दिलेला खरंतर मूलभूत हक्क असूनही महाराष्ट्र शासन आजच्या दहा वर्षाआधी पण आणि आताही याबद्दल कोणताही गंभीर रीतीने ठोस विचार आणि कृती करत नसल्याचे दिसत आहे. ह्या गंभीर प्रश्नाबाबत शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना राज्य शासनावर टीका केली . ते म्हणाले, 'गळतीचे प्रमाण ११ टक्के पेक्षा अधिक आहे. सरकारच्या आकडेवारीत प्रमाण कमीच दिसते . मात्र खरे प्रमाण ते अद्याप समोर आलेले नाही. तसेच ह्या गळतीमध्ये आदिवासी , भटके विमुक्त अनुसूचित जाती, ओबीसी यांचे प्रमाण मोठे आहे. यासाठी माध्यमिक शाळा फायदा तोटा न पाहता मोठ्या प्रमाणावर उभारायला हव्यात.'





नवीन शिक्षण नितीमुळे गळतीच वाढणार - डॉ अनिल सद्गोपाल : या संदर्भात देशातील प्रख्यात शिक्षण तज्ञ टाटा इन्स्टिट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च येथील सूक्ष्म जीवशास्त्राचे संशोधक दिल्ली विद्यापीठाचे माजी डीन डॉ. अनिल सद्गोपाल यांना विचारले असता, ईटीव्हीशी बोलताना शिक्षण व्यवस्थेचे विश्लेषण मांडले . गळतीचे कारण शासनाच्या धोरणात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले , 'सरकार दाखवते त्या पेक्षा महाराष्ट्रात देशात प्राथमिक स्तरानंतर माध्यमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण हे तर ११.०२ टक्के या आकडेवारीच्या दुप्पट असणार आहे. १९८६ च्या शिक्षण धोरणात एक महत्वपूर्ण बाब होती. त्यात त्यांनी म्हटले नाही कि शाळा बंद करू किंवा समायोजन करू. हा शब्द राजीव गांधी असताना शिक्षण धोरणात बिलकुल नव्हता. याचे कारण काहीही असो. गळतीचे जी कारणे शासन स्तरावर दिले जाते. ते म्हणजे एक पळवाट आहे. हि कारणे चाळीस वर्ष जुनीच आहेत. कारणे काही नवीन नाहीत. नवीन शिक्षण नीती २०२० नुसार तर अधिक प्रमाणत गळती होणार. कारण सरकारी शाळा कमी होणार.' नवीन शिक्षण धोरण नुसार गळती कशी काय अधिक होणार या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल पुढे ते म्हणतात, ''स्कुल कॉम्प्लेक्स हि जी नवीन योजना नवीन शिक्षण धोरणात अनुस्यूत आहे. त्यात म्हटले आहे कि, तालुका स्तरावर स्कुल कॉम्लेक्सला आसपासच्या परिसरातील शाळा त्याला जोडल्या जातील. स्कुल कॉम्पलेक्सचे प्रमुख हे त्या सर्व शाळेचे नेतृत्व करतील . केजी ते १२ वि पर्यंत शाळा असेल. त्यात जिमखाना असेल अनेक सुविधा असेल, प्रयोगशाळा असेल तसेच खाजगी शाळेच्या सोबत सरकारी शिक्षकांना जोडले जाईल .उदाहरणार्थ याचा अर्थ एका सरकारी शाळेत जर ३ शिक्षक असेल तर त्यातील एक शिक्षक काढून खाजगी शाळेत त्या सरकारी शिक्षकाला पाठवणार. यातून भविष्यात गंभीर परिणाम होणार. सरकारी शाळेतील शिक्षक जसे आज कमी होतात. तसेच पुढे सुरु राहणार. एकदाचे सरकारी शाळेतील शिक्षक कमी होत गेले कि, वर्गात विद्यार्थी आहेत मात्र शिक्षक पुरेसे नाहीत अशी स्थिती कायम राहील. बालकांना दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क मिळणार नाही. त्याचा वाईट परिणाम असा होणार कि, सरकारी शाळेतून विद्यार्थी कमी होऊन खाजगी शाळेची वाट धरतील. ते मजबूर होतील खाजगी शाळेत जायला. त्यांना शिकण्यासाठी कर्ज द्यायला लुबाडणाऱ्या अनेक संस्था तयार असतील. तेव्हा येत्या काळात गळती प्रमाण वाढेल फक्त सरकार खरी आकडेवारी लपवत राहील.''





गळती कमी करण्याचे प्रयत्न केले जाणार - शासनाची भूमिका

महाराष्ट्र माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी संदेतील माहितीला दुजोरा दिला. संसदेतील वस्तुस्थिती स्विकारत ते पुढे म्हणाले,''ज्याअर्थी संसदेने हि माहिती नुकतीच जाहीर केली ते खरे आहे. शासनाच्या वा जिल्हा परिषद शाळा यात माध्यमिक शाळांची संख्या कमी आहे, हि वस्तुस्थिती आहे. ११.०२ टक्के जी गळती ती कमी करण्यासाठी शासनाच्या वतीने प्रयत्न केला जाईल. गळती हा शब्द शाळा नाही एवढ्याशीच संबंधित नाही. इयत्ता ८ वी मधून ९ वी गेल्यावर काही विद्यार्थी नापास होतात. मोठे भावंड असले तर लहान भावंडांचे सांभाळ करणे, घरची आर्थिक परिस्थिती ठीक नसेल तर, हातभार लावण्यासाठी मुलांना कामाला लावले जाते. ऊसतोड कामगार असेल तर त्यांचे स्थलांतर होत असते. त्यामुळे देखील गळती होते;अश्या विविध कारणांनी गळती होत असते. ह्या समस्यांवर उपाय योजना करण्यासाठी शिक्षण विभाग पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे, व करणार आहे.''

नवीन शिक्षण धोरण त्याची अमलबजावणी लवकरच सुरु होणार आहे. अर्थात त्याचा अभ्यासक्रम काही प्रमाणात सुरु झाला आहे. मात्र प्रगतिशील राज्यात दर १०० बालकांमागे ११ पेक्षा अधिक बालके शाळेतून बाद होत आहे. हि बाब गंभीर आहे. संविधानिक अधिकार असताना हे होत आहे. तसेच गळतीची कारणे देखील जुनीच आहे. तरी धोरणकर्त्यांना यावर लक्ष द्यायला वेळ नाही. येत्या काळात राज्य सरकार कश्या रीतीने उपाय योजना आखणार यावरच गळती रोखली जाते कि नाही, ते समोर येईल.

