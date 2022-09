नवी मुंबई : शिक्षणाच्या नावाखाली साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीला महिला शिक्षिकेने जबर मारहाण ( Three Year Old Girl was Severely Beaten by a Teacher ) करीत चटके ( Teacher Burned Girl For Not Completing Homework ) दिले. महिला शिक्षिकेविरुद्ध खारघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गृहपाठ नीट न केल्याच्या रागातून साडेतीन वर्षाच्या मुलीला शिक्षिकेने बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी शिक्षकाविरुद्ध बाल अत्याचाराच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र त्याला अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.

अजिनाथ बावरे यांची साडेतीन वर्षांची मुलीला दिले चटके : आरोपी महिला खारघरची रहिवासी असून ती मकरंद विहार, घरकुल सोसायटी सेक्टर १५ खारघरमध्ये शिकवणी क्लास घेते. अजिनाथ बावरे यांची साडेतीन वर्षांची मुलगीही याच वर्गात शिकते. 8 सप्टेंबर 2022 रोजी नेहमीप्रमाणे तिच्या पालकांनी तिला दुपारी 4 वाजता सोडले आणि रात्री 8 वाजता मुलीला वर्गातून परत नेले. मात्र, मुलीच्या नातवाच्या गालावर आणि हातावर लाल ठिपके असल्याने पीडितेला बोलता येत नव्हते. मात्र, ही बाब रात्री उशिरा उघडकीस आल्याने पालकांनी तिच्यावर उपचार केले आणि गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोमवारी रात्री उशिरा महिला शिक्षिकेविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.





नातेवाइकांनी खारघर पोलिस ठाण्यात जाऊन शिक्षकाविरुद्ध केला गुन्हा दाखल : खारघरमध्ये गृहपाठ न केल्याने शिकवणी शिक्षकाने साडेतीन वर्षांच्या मुलीचा गाल जाळला. याप्रकरणी नातेवाइकांनी खारघर पोलिस ठाण्यात जाऊन शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी आरोपी महिलेविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 234 आणि बाल न्यायाच्या कलम 75 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी महिला तिच्या घरी शिकवणी वर्ग घेते. अजिनाथ बावरे यांची साडेतीन वर्षांची मुलगीही याच शिकवणी वर्गात शिकते. नेहमीप्रमाणे मुलीचे पालक दुपारी 4 वाजता तिची शिकवणी आटोपून रात्री 8 वाजता मुलीला वर्गातून परत घेऊन गेले, मात्र मुलीच्या गालावर व हातावर लाल ठिपके होते. तसेच पीडितेला बोलता येत नव्हते. मात्र, रात्री उशिरा ही बाब उघडकीस आली आणि तिला गरम वस्तूने जाळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

शिक्षिकेने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत : पालकांनी मुलीला तत्काळ रुग्णालयात नेले आणि महिला शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. खारघर पोलिसांनी सांगितले की, शिक्षकाने किचनमध्ये वापरलेली वस्तू गरम करून मुलीला अर्ज केला होता. त्यामुळे त्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या. मात्र, शिक्षिकेने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मात्र, मुलीचा गृहपाठ नीट करीत नसल्याने शिक्षिकेने तिच्यावर गरम वस्तू टाकल्याचे मुलीच्या इतर वर्गमित्रांनी सांगितले. पोलिसांनी आरोपी महिला शिक्षिकेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून उत्तर मागितले आहे.

पीडित मुलीचे कुटुंबीय चांगलेच संतापले : त्याचबरोबर पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करून पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न करीत असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस महिला शिक्षिकेविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणार आहेत. आरोपी शिक्षकेला अटक न केल्याने पीडित मुलीचे कुटुंबीय चांगलेच संतापले आहेत. मात्र, 3 वर्षांच्या मुलीसोबत घडलेल्या अशा घटनेनंतर समाजातील लोक आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत कमालीचे धास्तावले आहेत. आता ते आपल्या लहान मुलांना शिकवणीला न पाठवण्याचा विचार करीत आहेत.