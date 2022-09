मुंबई : दसरा मेळावा ( Dussehra Melava 2022 )वरून शिवसेना आणि फुटीर शिंदे गटांमध्ये जोरदार घमासान सुरू( Shiv Sena and Futir Shinde fighting each other ) आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दसरा मेळाव्याचा टीझर रिलीजकरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना उपनेते सुषमा अंधारे ( Shiv Sena Deputy Leader Sushma Andhare ) यांनी याच टिझरवरून मुख्यमंत्र्यांवर बोचरी टीका केली. तसेच स्वाभिमान गहाण ठेवून केलेल्या गद्दारी विरोधात खुद्दारी असा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होईल, सूचक संकेत दिले.

सुषमा अंधारे

सुषमा अंधारे

शिवसेनेतील फुटीनंतर शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा शिवतीर्थ आणि बीकेसी मैदानात होणार आहे. शिवसेना कोणाची हा वाद न्यायालयात असला तरी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि फुटीर शिंदे गटाकडून जोरदार शक्तीप्रदर्शन केले जाणार आहे. दसरा मेळाव्यासाठी गर्दी जमवण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्याचा टिझर रिलीज केला. बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवाज वापरून हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले. शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दसरा मेळाव्याच्या टिझरवर बोचरी टीका केली.





गद्दारी विरोधात खुद्दारी असा हा मेळावा : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या हुबेहूब दिसणाऱ्या विजय मानेवर केस करणारे मुख्यमंत्री बाळासाहेबांची हुबेहूब कॉपी वापरून मेळावा हायजॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वाभिमान विकून मिळवलेल्या पैशातून गाड्या सोडून गर्दी जमवण्याचा हा प्रयत्न आहे. परंतु शिवसेनेकडे स्वाभिमानी शिवसैनिक असून स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली भाकरी खाऊन दसरा मेळाव्यासाठी पायी चालत येत आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या प्रति दाखवलेल्या विश्वास आणि निष्ठा आहे. त्यामुळे गद्दारी विरोधात खुद्दारी असा हा मेळावा आहे, असे सांगत शिवसेना उपनेत्यांचा सुषमा अंधारे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मेळाव्यावर हल्लाबोल केला.







टिझरमधून एकनिष्ठ गायब : मुख्यमंत्र्यांच्या टीझरमध्ये गर्व से कहो हम हिंदू है, एक नेता, एक पक्ष, एक विचार, एक लव्य आणि एक नाथ असा उल्लेख आहे. सुषमा अंधारे यांनी यावरून मुख्यमंत्र्यांची फिरकी घेतली. सगळं छान जमलंय. परंतु , एक निष्ठ हा शब्द गायब झाल्याने अख्खा टिझर फेल गेला आहे. व्यावसायिक लोकांना निष्ठा काय कळणार, असाही चिमटा काढला आहे.