मुंबई महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांची आज महत्त्वपूर्ण बैठक Fadvanis and Girish Mahajan meeting झाली आहे. या बैठकीमध्ये राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या विकासासाठी निधी Funding for medical education development in Maharashtra संदर्भात चर्चा झाली आणि शासनाने आशय विकास बँकेकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय loan from content development bank घेतला. Medical Collages development fund



विकास कामांकरिता राज्य सरकारची ठोस पाऊले राज्यातील अनेक विकासाची काम करण्यासंदर्भात शिंदे सरकारने काही ठोस निर्णय घेतले. या निर्णयांच्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यावर निधीची गरज आहे आणि ही निधीची गरज भागवण्यासाठी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच या संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये आशियाई विकास बँकेतून महाराष्ट्रासाठी 4000 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येईल आणि हे कर्ज महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकासासाठी वापरले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला.





चालू अर्थसंकल्पात 7940 कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्र शासनाला बँक ऑफ महाराष्ट्र कडून राज्याच्या पुनः भांडवलीकरणासाठी शेवटच्या टप्प्यामध्ये 6900 कोटी रुपयांचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलेली आहे. चालू अर्थसंकल्पात शासनाने बँकांना निधी देण्यासाठी केवळ 7940 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांना निधी देण्यासाठी तरतूद कमी आहे. त्यामुळे बँक ऑफ महाराष्ट्राला शासनाकडून काही निधी मिळेल की नाही हे स्पष्ट नाही. महाराष्ट्र बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुशील म्हणाले, आम्ही पुढील पाच वर्षांत 4000 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची योजना आखली. बाजारातून 2000 कोटी रुपये उभे करणार आहोत आणि उर्वरित 2000 कोटी रुपये सरकारकडून मिळतील अशी अपेक्षा आहे.

