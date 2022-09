मुंबई : यूके सिनेट लायब्ररीने राज्य सरकारला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखनाने समृद्ध असा प्रबंध (state government will published soon thesis) प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली (Ambedkars handwritten thesis will published soon) आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी सहा आठवड्यासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.

5 कोटींचा कागद गोदामात धुळखात - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेल्या साहित्यासह अन्य काही साहित्यांची छपाई करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुमारे पाच कोटी 45 लाखांचा कागद खरेदी करण्यात आले. परंतु गेल्या चार वर्षात केवळ 33 हजार ग्रंथांची छपाई करण्यात आली. सुमारे 5 कोटींचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचे वृत्त प्रसिध्द झाले. त्या वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. प्रसन्ना वराळे यांनी न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार (state government informed High Court) पडली.





यूके सिनेट लायब्ररीने डीसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोविंशियल इम्पेरियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया, हा प्रबंध प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती राज्य सरकारने खंडपीठाला दिली. तसेच यासाठी नेमण्यात आलेल्या 26 जणांच्या समितीनेही एकमताने वॉल्यूम 23 म्हणून हे प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.



सदस्य सचिवांचे मानधन 10 हजारांवरून २५ हजार - यावेळी राज्य सरकारकडून पूर्णिमा कंथारिया यांनी समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त न्यायालयात सादर केले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उच्च व शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील तर विभागाचे प्रधान सचिव तसेच सदस्य सचिव समितीचे सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत समितीच्या सदस्य सचिवांचे मानधन 10 हजारांवरून २५ हजार केल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. इतर सदस्यांना मानधन देण्याबाबत समितीने विचार केला नसल्याचेही न्यायालयला सांगण्यात आले. त्यावर आपण इतर सदस्यांनाही मानधन देण्याबाबत पुढील बैठकीत विचार करावा, असे सांगितले.





सदस्यांचा प्रवास खर्च राज्य सरकार उचलणार - मंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला समितीच्या सदस्य सचिवांच्या निवासासाठी त्यांचे गेस्ट हाऊस किंवा तुषार बिल्डिंगमधील कोणताही रिकामा फ्लॅट उपलब्ध करून देण्याचे इतिवृत्तात म्हटले आहे. तर समितीच्या सदस्यांचा त्यांच्या निवासस्थानापासून ते बैठकीच्या ठिकाणापर्यंतचा प्रवास खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याची माहिती कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. याशिवाय बैठकीसाठी मुंबईत ये-जा करताना सदस्य सचिवांना दिलेल्या निवासाचा लाभ सदस्य घेऊ शकतात. संशोधन आणि कामांच्या डिजिटायझेशनसाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि साहित्य आवश्यकतेनुसार पुरविण्यात येईल, अशी माहितीही खंडपीठाला देण्यात आली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने समितीला 6 आठवड्यांत पुढील बैठक घेण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब (Ambedkars handwritten thesis) केली.