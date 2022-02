मुंबई - मुंबई मनपा स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरी माझगाव येथे आयकर विभागाची छापेमारी सुरूच (IT Raid On Yashwant Jadhav Home ) आहे. आयकर विभागाचे अधिकारी यशवंत जाधव यांच्या घरी ठाण मारून बसले आहेत. मध्यरात्रीच्या वेळीत यशवंत जाधव यांना घरातून बाहेर काढल्याचे समजल्यावर शिवसैनिक मोठ्या संख्येने यशवंत जाधव यांच्या घराच्या बाहेर एकत्र झाले. शिवसैनिकांनी आयकार विभागाच्या (IT Raid On Yashwant Jadhav Home) छापेमारीच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. स्थानिक पोलिसांनी त्यांना शांत केले तरी रात्रभर शिवसैनिक यशवंत जाधव यांच्या घराबाहेर बसून राहिले. दरम्यान, आज सोमवारी चौथ्या दिवशी आयकर विभागाची धाड संपली आहे या धाडी दरम्यान आयकर विभागाने बँक खाती, आणि आर्थिक व्यवहाराची तपासणी केल्याची माहिती मिळत आहे.

काय आहेत आरोप -

यशवंत जाधव यांच्या माझगावमधील दोन घरांसह मुंबईत २५ ठिकाणी प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सकाळी धाड टाकली. यशवंत जाधव त्यांचे पीए, पालिकेतील कंत्राटदार यांच्या मुंबईतील एकूण २५ ठिकाणी धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. माझगाव, काळाचौकी, मालाड, बोरिवली, मुलुंड आदी ठिकाणी या धाडी प्राप्तिकर विभागाच्या धाडी पडल्या आहेत. (Yashwant Jadhav's financial transactions investigated) यशवंत जाधव यांच्या पत्नी यामिनी जाधव यांनी (२०१९)च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती दिल्याने निवडणूक आयोगाने आयकर विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले होते. तसेच भाजप नेते माजी खासदार किरीट सोमैय्या यांनी यशवंत जाधव यांच्यावर मनी लाँडरिंग आणि १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.

आर्थिक व्यवहार याची झाडाझडती

यानंतर जाधव यांनी केंद्रीय यंत्रणांकडे तक्रार केली होती. दरम्यान यशवंत जाधव यांच्यावर १५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम त्यांनी यूएईला हलवल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणीही आयकर विभागाने चौकशी केल्याचे समजते. गेल्या तीन दिवसात आयकर विभागाने जाधव यांच्या कुटूंबियांची बँक खाती त्यांनी केलेले आर्थिक व्यवहार याची झाडाझडती घेतल्याचे समजते. आज सोमवारी चौथ्या दिवशी आयकर विभागाचे अधिकारी यशवंत जाधव यांच्या घरातून निघून गेले असल्याने ही धाड संपल्याचे बोलले जात आहे. आयकर विभागाकडून मात्र याबाबत अधिकृतरित्या काहीही सांगण्यात आलेले नाही.

कोण आहेत यशवंत जाधव -

यशवंत जाधव हे शिवसेनेचे उपनेते आहेत. शिवसैनिक शाखाप्रमुख ते स्थायी समिती अध्यक्षपदापर्यंत त्यांनी पदे भूषवली आहेत. १९९७ मध्ये ते पहिल्यांदा महापालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. जाधव यांनी महापालिकेत अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर काम केले आहे. स्थायी समितीला मुंबई महापालिकेची तिजोरी समजली जाते. यशवंत जाधव यांच्याकडे अध्यक्ष या नात्याने गेले ४ वर्षे या पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आहेत. त्यांची पत्नी यामिनी जाधवही नगरसेविका होत्या. सध्या त्या शिवसेनेच्या आमदार आहेत.

