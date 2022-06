मुंबई - केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरुन देशभरातून जोरदार टीका ( Criticism Of Agneepath Scheme Across The Country ) सुरु आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत ( Sanjay Raut On Agnipath ) यांनी देखील, ठेकेदार पध्दतीने गुलाम नेमले जातात, देशाचे सैन्य नाही, अशा शेलक्या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ( PM Narendra Modi ) हल्लाबोल चढवला. देशाात अजारकता निर्माण झाली असली तरी महाराष्ट्र शांत आहे, कारण राज्यात मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Udhav Thakrey ) यांचे सरकार असल्याचा दाखला दिला. शिवसेनेचा 56 वा वर्धापन दिन हॉटेल वेस्ट इनमध्ये साजरा करण्यात आला. यावेळी संजय राऊत बोलत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही उपस्थित होते.

राऊत यांचे मोदींवर टीकास्त्र - केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरुन देशातील काही राज्यात अग्नितांडव सुरू आहे. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगणात आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. बिहारमध्ये तर रेल्वे गाड्या, रेल्वे स्टेशन, पोलीस ठाण्याला आग लावली. या परिस्थितीवरुन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकावर टीकास्त्र सोडले. ‘संपूर्ण देश आज पेटला आहे. अग्निवीर… काय असतो अग्निवीर? खरे अग्निवीर तर इथे समोर बसले आहेत. तुम्ही कुठल्या अग्निवीरांची भरती करणार आहात. सैन्यात आता कंत्राटी पद्धतीने भरती करणार आहे. सैन्य पोटावर चालते, हे माहिती होते. पण आता ते कंत्राटावर चालणार आहे. जगाच्या पाठीवर कोणत्याही राज्यकर्त्याने असा मूर्खपणाचा निर्णय घेतलेला नाही. या देशात तुघलक होता, त्यानेही असा निर्णय घेतला नाही. पण या देशात चार वर्ष, तीन वर्षाचे कंत्राट! देशाची सुरक्षा कुणी करायची, हे ज्यांना कळत नाही त्यांच्या हातात आज देशाची सूत्र आहेत, अशा शब्दांत राऊत यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य केले. तसेच ठेकेदार पद्धतीने गुलाम नेमले जातात, देशाचं सैन्य नाही, असा सल्ला दिला. अख्ख्या देशात मोदी सरकारच्या निर्णयाविरोधात एक अराजक निर्माण झाले आहे. देश पेटला आहे. पण महाराष्ट्र शांत आहे. कारण या राज्याची सूत्र उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आहेत. ती सूत्र जोवर आमच्याकडे आहेत, तोवर राज्य स्थिर आणि शांत राहील. कितीही प्रयत्न करा, तुम्हाला ते जमणार नाही, असे विधान राऊत यांनी केले.

कटकारस्थान करुन राज्य चालत नाही - देशाची स्थिती श्रीलंकेसारखी होण्यास फार वेळ लागणार नाही, असे विधान केले होते. भाजपला ते झोंबले होते. आज देशात सुशिक्षित, तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरला आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी बिहारमध्ये सैन्य आणावे लागले आहे. विदारक स्थिती झाली असून राज्य कसे चालवायचे हे पाहायचे असेल तर महाराष्ट्रात या’, मिस्टर फडणवीस नुसती कटकारस्थान करुन हे राज्य चालणार नाही. सगळ्यांना सोबत घेऊन राज्य चालवावे लागणार आहे. ती क्षमता केवळ शिवसेनेच्या नेतृत्वात आहे, असे राऊत यांनी सांगत भाजपला डिवचले आहे.

तर पायाखाली तुडवले जाल - विरोधी पक्षांकडून जे टिर टिर आणि पिरपिर करत आहेत, ते भविष्यात शिवसेनेच्या पायाशी असतील. आम्ही ईडी - सीबीआयला घाबरत नाही. अंगावर आलात तर शिंगावर नाही तर पायाखाली तुडवले जाल, असा इशारा शिवसेना नेते राऊत यांनी दिला. शिवसेना अग्नी आहे. या अग्नीत समिधा टाकण्याचे काम शिवसैनिक उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली करत असतात. अयोध्येला गेलो तिथे शिवसैनिक स्वागतासाठी सज्ज होते. बाळासाहेबांचे नातू येत आहेत, हिंदुत्वाचा भगवा ज्यांनी डौलाने फडकवत ठेवला आहे. त्यांचे नातू वारस येत आहेत, म्हटल्यावर लखनऊपासून अयोध्येपर्यंत स्वागतासाठी सर्व उभे होते, असे राऊत यांनी सांगितले.

हमारी बादशाही तो खानदानी है - राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्या, निकाल लागला. ठिक आहे एखादी जागा इकडे तिकडे होत असते. आता विधान परिषदेची घालमेल सुरु आहे. मी इतकंच सांगतो एक जागा जिंकली म्हणजे तुम्ही जग जिंकले असे नाही, महाराष्ट्र जिंकला असे नाही. या राज्याची सूत्र शिवसेनेकडे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असतील. फार घमेंड करु नका. अगदी स्पष्ट सांगायचे झाले तर तेरा घमंड तो चार दिन का है पगले… हमारी बादशाही तो खानदानी है. ती राहणार आणि ती दिसेल. या बादशाहीला नख लावण्याची हिंमत अजून कुणाची नाही, असा इशारा राऊत यांनी भाजपला दिला.

