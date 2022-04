मुंबई - शिवसेना विरुद्ध मनसे वाद दिवसेंदिवस ( Shivsena Vs Mns ) वाढतच चालला आहे. शिवसेनेला डिवचण्याची एकही संधी मनसे सोडत नाही. सध्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मनसेकडून सेनेला ( Mns Target Shivsena On Hindutva ) टार्गेट केले जात असून आज मनसेने सेना भवनासमोरच हनुमान ( Mns Play Hanuman Chalisa In Front Of Shivsena Bhavan In Dadar ) चालीसा पठण व पाठ लावले. एका टॅक्सीवर भोंगा लावून ती सेना भवनासमोर उभी करण्यात आली. टॅक्सीवरील भोंग्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर आता पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सेना भवन म्हणजे मशीद आहे का? - या भोंग्यांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्‍न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी टॅक्सीसह मनसेनेते यशवंत किल्लेदार यांना ताब्यात घेतले आहे. या सर्व प्रकरणावर आता मनसेचे सरचिटणीस व प्रवक्ते संदीप देशपांडे यांनी प्रतिक्रिया दिली असून शिवसेना भवन म्हणजे मशीद आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या आपल्या राज्यात हिंदुरुदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्यात सरकार आहे, की तालिबान सरकार आहे? सेना भवनासमोर भोंगे लावले म्हणून तुम्ही आम्हाला ताब्यात घेणार म्हणजे शिवसेना भवन काय मशीद आहे का? ही कुठली लोकशाही?, असा प्रश्नही देशपांडे यांनी विचारला.

यशवंत किल्लेदार पोलिसांच्या ताब्यात - दरम्यान, सेना भवनासमोर भोंगा लावल्या प्रकरणी मनसे नेते यशवंत किल्लेदार यांच्यासह ज्या वाहनावर लाऊडस्पीकर लावून हनुमान चालीसाचे पठण केले जात होते, ते वाहन ही पोलिसांनी जप्त केले आहे. त्याचबरोबर यशवंत किल्लेदार यांना ताब्यात घेऊन पोलीस शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले आहेत.

