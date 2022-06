मुंबई - राज्यसभेच्या सहापैकी पाच जागा सहजरित्या निवडून येतील. मात्र सहाव्या जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. अपक्षांची मते कोणाच्या पारड्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकीत घोडेबाजार होऊन भाजपचा उमेदवार निवडून आल्यास अपक्ष आमदारांच्या (Independent MLA) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे.

अपक्षांच्या विश्वासार्हतेला प्रश्नचिन्ह? - विधानसभेतून राज्यसभेवर जाणाऱ्या सहा जागांसाठी येत्या १० जूनला मतदान होत आहे. (Voting for six Rajya Sabha seats will be held on June 10) ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची भेट घेतली. भाजप मात्र निवडणुकीवर ठाम राहिल्याने निवडणूक होण्याचे निश्चित झाले आहे. शिवसेना (Sivsena)आणि भाजपमध्ये थेट लढत होणार आहे. भाजप (BJP)३, शिवसेना २, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येकी १ उमेदवार निवडून जाणार आहेत. महाविकास आघाडीचे १६९ तर भाजपकडे ११३ संख्याबळ आहे. (Mahavikas Aghadi government) सहाव्या जागेसाठी अपक्ष आणि इतर छोटे पक्षांच्या आमदारांची मते महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

निवडणुकीचा आखाडा- राज्यसभेच्या निवडणुकीत अपक्ष व छोट्या पक्षांचा भाव वधारला आहे. सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांनाच गळाला लावण्याचे भाजपकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहे. अनेकांनी छुप्या गाठी-भेटीवर भर दिला जात आहे. तर काहींनी भाजपला केवळ राज्यसभेसाठी मतदान करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, अशी माहिती भाजपच्या गोटातून समजते आहे. मात्र, सत्ता स्थापनेवेळी महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणाऱ्या छोटे आणि अपक्ष आमदारांनी भाजपचा उमेदवार निवडून आणल्यास त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपक्ष आणि छोटे पक्षाचे आमदार कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



आमदारांकडून काय अपेक्षा ठेवणार ? - राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीत घोडेबाजाराला उत येतो. अनेकदा मतदारच उमेदवारांच्या प्रलोभनांना भुलून मतदान करतात. मतदारच प्रलोभनांना भुलल्यास आमदारांकडून काय अपेक्षा ठेवणार.? राज्यात अशाच स्वरूपात निवडणुका झाल्यास लोकशाहीला (Big threat to democracy) हा मोठा धोका आहे. त्यामुळे उमेदवारांची पारख यापुढे मतदारांनी करायला हवी. त्यानंतरच उमेदवाराला मतदान करावे. अन्यथा, लोभी उमेदवारांमुळे घोडेबाजारांची व्यापी वाढत जाईल. तसेच स्थानिक पातळीवरील नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी वाढतील, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक विजय घोरपडे (Political analyst Vijay Ghorpade) यांनी व्यक्त केले. राज्यसभेच्या निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्यास अपक्ष आणि छोट्या पक्षांच्या आमदारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, यात दुमत नाही असेही घोरपडे म्हणाले.

हेही वाचा- Devendra Fadnavis Tested Corona Positive : देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा कोरोनाची लागण, ट्विट करून दिली माहिती.