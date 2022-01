मुंबई - कोरोना परिस्थिती संदर्भात दाखल ( Pitition In Mumbai Highcourt On Covid Situation ) याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. यावेळी ओमायक्रॉची परिस्थिती आता पूर्णपणे नियंत्रणात ( Omicron Is Under Control ) असून संसर्ग वाढला तरी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य सरकार पूर्ण सज्ज असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालय सांगितले.

रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी असलेल्या खाटा, ऑक्सिजन व व्हेंटिलेटरसह असलेल्या खाटा खूप मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत, अशी माहिती राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालय देण्यात आली. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे.

