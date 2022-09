मुंबई राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पदभार स्वीकारताना, विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी व्हावे यासाठी; एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. विषयांच्या पुस्तकां सोबतच वह्यांची पाने जोडल्यास; दप्तरांचे ओझे कमी होईल, असे त्यात म्हणटले आहे. मात्र, यावर पालक आणि शिक्षण तज्ञांनी वेगवेगळी मते व्यक्त Parents views on the education system केलेली आहेत. other things in the education system considered





विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी होणार : राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील तमाम विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांचे ओझे कमी करण्याबद्दल एक निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय पुढील वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. या निर्णया नुसार पुस्तकाची तीन विभागात विभागणी केली जाणार आणि पुस्तकाला वयांची पाने जोडली जाणार आहे. ज्यामुळे पुस्तक आणि वही या दोन गोष्टी ऐवजी, एकच वस्तू शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना न्यावी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे ओझे कमी होणार, असे शिक्षण मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना पालक



आता शाळा पुस्तकांच्या अमाप किंमती वाढवणार : शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी हा निर्णय जाहीर केलेला आहे. तो 2018 च्या केंद्र शासनाच्या, शालेय शिक्षण संचलनालय दिल्ली, यांच्याद्वारे आदेशानुसार आहे. कारण त्या आदेशातच म्हटले गेले होते की, राज्यांनी आपापल्या भागातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन कमी करायचे. त्यानुसार राज्यातील शिक्षण मंत्र्यांनी निर्णय घेतला. मात्र पालकांना तो जाचक वाटत आहे. पालकांनी निर्णयाचे स्वागत तर केलंय. मात्र यामुळे इंग्रजी पुस्तकांची किंमत जिथे मेट्रोप्लेटिंग शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये पण शंभर दीडशे च्या जवळपास आहे, त्याची किंमत आता वाढणार.

पालकांना बसणार आर्थिक फटका : आधीच वेगवेगळ्या शहरात, वेगवेगळ्या शाळांप्रमाणे पुस्तकांच्या किमती ठरविल्या जातात. त्यामुळे शाळेतुन मिळणारी पुस्तके कितीही महाग वाटत असली तरी पालकांना घ्यावीच लागतात. मात्र, वही आणि इतर साहीत्य पालक आपल्या सोईनुसार थोक भावातुन घेतात. त्यात पालकांचे दोन पैसे वाचतात. मात्र, आता शाळेमधुनच पुस्तकासोबतच वह्या जोडल्या असल्याने, त्याचा चांगलाच आर्थिक फटका पालकांना बसणार आहे.

शासन इतर विषयांवर का नाही बोलत शासनाचा निर्णय जरी चांगला आहे तरी, शासन मानसिक ओझ्याचे, शाळेतल्या दडपणाचे, व प्रचंड अभ्यासक्रमाचे जे ओझे आहे, त्याच्याबद्दल बोलत नाही. विचार करत नाही. फिनलँड सारख्या देशांमध्ये गृहपाठ नावाची गोष्टच नाही आहे. तसे, आपल्या महाराष्ट्र राज्यात का होऊ नये? असे पालक तेजस्विनी गोणी, यांनी ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना म्हणटले.





पुस्तक विक्रेता त्यांच्या देखील म्हणणं किंमत वाढू शकते तर दुकानदार जिग्नेश वर्मा यांनी देखील ईटीवी भारत सोबत संवाद साधतांना म्हटले की, खात्रीपूर्वक एका पुस्तकाचे तुम्ही तीन भाग करणार, तर त्याचे उत्पादन खर्च वाढणार. त्याच्या रंगाचा खर्च वाढणार, त्याचा पेपरचा खर्च वाढणार, त्यामुळे त्याची किंमत वाढू शकते. पण अजूनही आमच्यापर्यंत या संदर्भात कुठलाही निर्णय पोहोचलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.