मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे (Political Reservation Of The OBC has end after the Supreme Court Stayed The State Government's Ordinance). सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) चर्चा झाली असून, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ नयेत. याबाबत राज्य सरकार आग्रही आहे. याबाबत लवकरच राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करणार (Maharashtra State Government To Give Affidavit In Supreme Court) असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत ओबीसी जागा वगळता निवडणूक घेण्याचे जाहीर केले. तसेच इतर जागांवरील निवडणुका ठरवलेल्या तारखांवर होईल, असे दोन आदेश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच एका वेळेतच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडण्यात आली.



राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश योग्य

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेता यावा यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश काढण्याआधी राज्य सरकारने देशातील इतर नऊ राज्यांनी केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून, अध्यादेश काढण्यात आला होता. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादेचा कुठेही उल्लंघन होणार नाही, याची पूर्ण काळजी अध्यादेश काढताना राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, तरीही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती देण्यात आली. याबाबत राज्य सरकार कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार असल्याचेही यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुका होऊ नये, याबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

देशात आरक्षण राहू नये, अशीच भूमिका भारतीय जनता पक्ष आणि संघाची आहे. मंडल आयोगाने आरक्षणाबाबत दिलेल्या अहवालानंतरही संघाकडून आरक्षणाचा विरोध करण्यात आला होता. आताही राज्य सरकार ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आग्रही असताना भारतीय जनता पक्षाकडून त्याविरोधात कायदेशीर आव्हान दिले जात आहे. भारतीय जनता पक्षाची नेहमीच आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका राहिली असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी यावेळी केला.आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत देखील चर्चा झाली असून, एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असे आवाहन राज्य सरकार कडून पुन्हा एकदा करण्यात आले असल्याचे नवाब मलिक यांनी यावेळी सांगितले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पाहता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिली आहे. मात्र एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण होऊ शकत नाही. काही कर्मचाऱ्यांची ही मागणी वास्तवाला धरुन नाही. जे कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाहीत त्यांच्या विरोधात राज्य सरकार कायदेशीर कारवाईच्या तयारीत असल्याचा इशारा नवाब मलिक यांनी यावेळी दिला.