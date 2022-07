मुंबई - देशात आज 20557 कोरोना रुग्णांची ( Corona patient ) नोंद करण्यात आली आहे. तर 40 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार 18,517 रुग्णांना घरी सोडण्यात ( Corona patient discharges ) आले. तर 1,45,654 वर सक्रिय रुग्ण आहे. आणि सकारात्मकता दर 4.13 टक्के इतका आहे.

मुंबईत मंगळवारी २८४ नवे कोरोना रुग्ण, २ मृत्यूची नोंद - मुंबईत मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून कोरोना विषाणूच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली होती. जूननंतर रुग्णांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे. आज २८४ रुग्णांची तर २ मृत्यूची नोंद झाली आहे. मुंबईत सध्या २२० बेडवर रुग्ण असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे.

३.९५ टक्के रुग्ण पॉजिटीव्ह - मुंबईत गेल्या २४ तासात ७ हजार १८७ चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात २८४ नवे रुग्ण आढळून आले ( Mumbai Corona Update ) आहेत. चाचण्यांच्या प्रमाणात ३.९५ टक्के रुग्ण पॉजिटीव्ह आढळून आले आहेत. आज २ मृत्यूंची नोंद झाली आहे. ४१८ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण ११ लाख २१ हजार ५४६ रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी १० लाख ९९ हजार ८१६ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १९ हजार ६३४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या २ हजार ९६ सक्रिय रुग्ण ( Active Corona Patients ) आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८ टक्के तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी २५२४ दिवस इतका आहे. मुंबईत एकही इमारत झोपडपट्टी सील नाही. गेल्या आठवडाभरातातील कोरोना वाढीचा दर ०.०२७ टक्के इतका आहे.

सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण मुंबईत - राज्यात सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण मुंबईममध्ये आहेत. मुंबईमध्ये 2093 सक्रिय रुग्ण आहेत. तर पुण्यात 5418 सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यानंतर ठाण्यात 1141 सक्रिय रुग्ण आहेत. पालघर 175, रायगड 417, रत्नागिरी 47, सिंधुदुर्ग 61, सातारा 214, सांगली 138, कोल्हापूर 128, सोलापूर 302, नाशिक 607, अहमदनगर 421, जळगाव 72, धुळे 97, औरंगाबाद 333, जालना 220, बीड 53, लातूर 144, नांदेड 48, उस्मानाबाद 191, अमरावती 120, अकोला 121, वाशिम 263, बुलढाणा 197, यवतमाळ 57, नागपूर 1255, वर्धा 64, भंडारा 157, गडचिरोली 29 आणि चंद्रपूरमध्ये 78 सक्रीय रुग्ण आहेत. इतर ठिकाणी सक्रिय रुग्णांची संख्या 10 पेक्षा कमी आहे. राज्यात एकूण 14789 सक्रिय रुग्ण आहेत.

राज्यात 2279 नवे कोरोनाबाधित - राज्यात आज 2279 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. तर आज दिवसभरात एकूण 2646 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. आज नोंद झालेल्या रुग्णांपैकी सर्वाधिक रुग्ण हे पुणे महानगरपालिकेतील आहे. पुणे महानगरापालिकेत सर्वाधिक म्हणजे 441 रुग्णांची भर पडली आहे.

मंकीपॉक्सच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा सतर्क - देशभरात गेले दोन वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार ( corona virus ) आहे. हा प्रसार अद्यापही सुरू असताना मंकीपॉक्स ( Monkeypox ) या आजाराने ६० हून अधिक देशात प्रवेश केला आहे. यामुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणा सतर्क ( Government and health systems alert ) झाली आहे. देशात आढळून आलेले दोन्ही रुग्ण परदेश प्रवास करून आले असल्याने परदेश प्रवास करून येणाऱ्या प्रवाशांवरती ( foreign travelers ) विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यांची स्क्रीनिंग केली जात आहे.

परदेशातून भारतात - केरळमध्ये मंकीपॉक्स विषाणूची लागण झालेला दुसरा रुग्ण आढळून आला ( second case of monkeypox in Kerala ) आहे. हा रुग्ण दुबईहून भारतात परतला ( Dubai Return ) होता. भारतात परतून या व्यक्तीला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटून गेला आहे. त्यानंतर आता त्याला मंकीपॉक्सची लक्षणं जाणवू लागली. मंकीपॉक्सपासून घाबरण्याचे कारण नाही. कोरोना पेक्षा कित्तेक पटीने तो कमी प्रमाणात पसरतो. तरीही काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WHO) सर्व देशांना सावधानतेचा इशारा याआधीच दिला आहे. गेल्या काही दिवसात जगातील २७ देशांमध्ये ( 27 countries ) मंकीपॉक्सचे जवळपास ८०० हून अधिक रुग्ण आढळून आले आहेत ( More than 800 cases of monkeypox).

हेही वाचा - Sanjay Raut with Uddhav Thackeray : संकटातही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची साथ, संजय राऊत यांचे सूचक ट्विट