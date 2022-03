मुंबई - राज्यात कोरोनाचे 171 रुग्ण ( New 171 corona cases ) आढळून आले आहेत. तर तिघांचा आज मृत्यू झाल्याची माहिती राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ( 3 corona patients deaths in Mumbai ) दिली आहे. राज्यात सध्या 1680 इतके सक्रिय रुग्ण ( New 1680 corona cases ) आहेत.



राज्यात 394 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. बरे होणाऱ्यांचे प्रमाण 98.10 टक्के इतके ( corona patients recovery in MH ) आहेत. तर आजपर्यंत 77 लाख 22 हजार 755 ठणठणीत बरे झाले आहेत. तर 7 कोटी 88 लाख 85 हजार 404 कोविड चाचण्या ( corona tests in Maharashtra ) आजपर्यंत केल्या आहेत. त्यापैकी 9. 98 टक्के म्हणजेच 78 लाख 72 हजार 203 नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत.



विभागात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण -

मुंबई महापालिका - 48

ठाणे - 0

ठाणे मनपा - 7

नवी मुंबई पालिका - 10

कल्याण डोबिवली पालिका - 0

मीरा भाईंदर - 0

वसई विरार पालिका - 0

नाशिक - 4

नाशिक पालिका - 3

अहमदनगर - 12

अहमदनगर पालिका - 7

पुणे - 3

पुणे पालिका - 12

पिंपरी चिंचवड पालिका - 12

सातारा - 5

नागपूर मनपा - 1

