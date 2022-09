मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला Chief Justice felicitation ceremony organized by Bombay High Court होता. महाराष्ट्रात आलेलं नवीन सरकार कायदेशीर योग्य आहे का अयोग्य? याबाबत सध्या कायदेशीर लढाई सुरू असताना सरन्यायाधीश यांच्या सत्कार समारोहात मुख्यमंत्र्यांनी लावलेल्या हजेरीवर जयंत पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलांचे ट्विट करून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित CM presence at Chief Justice felicitation ceremony एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला आवाहन देणारी याचिका उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. घटनेचं गांभीर्य पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी स्वतंत्र घटनापीठ नेमल आहे. या घटनापिठासमोर या प्रकरणाबाबतची पहिली सुनावणी झाली असून दुसरी सुनावणी 27 सप्टेंबरला आहे. या सर्व प्रकरणाकडे महाराष्ट्र तसेच संपूर्ण देश लक्ष लावून आहे. त्यामुळे नव्याने नियुक्त झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या सत्कार सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थिती लावल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ट्विट करून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.NCP State President Jayant Patil questions on CM presence at Chief Justice felicitation ceremony organized by Bombay High Court