मुंबई - ' व्हाय आय किल्ड गांधी' ( Nana Patole on Why I killed Gandhi ) हा चित्रपट महाराष्ट्र राज्यात चित्रपटगृहात व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले ( Nana Patole demand band on Godse movie ) यांनी केली. त्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. या चित्रपटाला कडाडून विरोध करणार असल्याचे त्यांनी ( Nana Patole on press meet ) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी 'व्हाय आय किल्ड गांधी' या सिनेमाबाबत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी पत्रात म्हटले, की फॅसिस्ट विचारांचे नथुराम गोडसे ( Fascist Nathuram Godse ) यांनी ३० जानेवारी, १९४८ रोजी महात्मा गांधीजींची हत्या केली. याच दिवसाचे औचित्य साधून कडव्या विचारांचे चित्रपट निर्माता गांधीजींच्या हत्येचे समर्थन करणारा "व्हाय आय किल्ड गांधी" हा चित्रपट प्रदर्शित करू पहात आहेत. महात्मा गांधीजींच्या विचाराने संपूर्ण जग प्रभावित आहे. आपल्या भारत देशाची ओळख गांधीजींच्या नावाने होते.

चित्रपटाला कडाडून विरोध करणार

सत्य, अहिंसा आणि सत्याग्रह या शस्त्रांचा वापर करून जग जिंकता येते हे महात्मा गांधीजींनी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातून दाखवून दिले. त्यामुळेच संपूर्ण जगभर ते परम पूज्यनीय आहेत. महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीचा ३० जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय एकता, जातीय सलोखा, अहिंसा आणि शांतता दिवस म्हणून संपूर्ण जगभरात पाळला जातो. महात्मा गांधीजींच्या पुण्यतिथीचा दिवस अहिंसा आणि शांतता म्हणून पाळला जातो. दुसरीकडे अशांतता, व्देष आणि हिंसक वृत्तीचे प्रदर्शन करणारा 'व्हाय आय किल्ड गांधी' हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे फॅसिस्ट वृत्तीला बळ मिळेल. म्हणून या चित्रपटावर बंदी आणा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

महात्मा गांधींच्या विचाराची गरज ही काळाची गरज

कोणत्याही घृणास्पद व अमानवीय कृत्याचे उदात्तीकरण भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा चित्रपट राज्यात कोणत्याही चित्रपटगृहात व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. ती मान्य करण्यात यावी. ३० जानेवारी हा जगात महात्मा गांधीजींच्या विचाराचा दिवस आहे. आज महात्मा गांधीच्या विचारांची गरज ही काळाची गरज असल्याचे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

महात्मा गांधीच्या विचार देशातून संपवण्याचा प्रयत्न-

केंद्रामध्ये बसलेले भाजप सरकार महात्मा गांधीच्या विचार देशातून संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमर ज्योत विझविण्याचे पाप या सरकारने केले आहे. महात्मा गांधीची आवडती धून "अबाईड विथ मी" त्यांनी बंद केली आहे. आम्ही ही धुन पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी करत आहोत, असेही नाना पटोले म्हणाले. त्याचबरोबर 'मोनिका ओ माय डार्लिंग' या गाण्यावर जवान नाचतानाचा व्हीडिओ सरकारने ट्वीट केला आहे. ही थट्टा आहे का? असा प्रश्नही नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.

नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्याचा महाराष्ट्र भाजपचा प्रयत्न- नाना पटोले

मी गावगुंडाच्या बाबत बोलत होतो. त्याचा संबध पंतप्रधान मोदीसोबत लावतात. यावरून डोके कुणाचे हालले, हे कळून येते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संबंध गावगुंडाशी जोडून, नरेंद्र मोदी यांची बदनाम करण्याचा महाराष्ट्र भाजपचा प्रयत्न आहे का? असा प्रश्नही नाना पटोले यांनी उपस्थित केला.