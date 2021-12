मुंबई: मुंबई विद्यापीठातील खेळाडूंना (Player in Mumbai University ) अनेकदा अपुर्‍या सुविधांमुळे अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, आता विद्यार्थ्यांना होणारा हा त्रास कमी करताना मुंबई विद्यापीठाने खेळाडूंना सर्व सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये दैनंदिन भत्ते ( Daily allowances of players ), साहित्य, स्पर्धेसाठी प्रवासाची तिकिटे यासारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता खेळाडूंना आर्थिक फटका ( Financial blow to the players ) सहन करावा लागणार नाही. त्याचबरोबर खेळाडूंच्या खेळावर होणारा परिणाम आता होणार नाही. या सुविधा उपलब्ध व्हाव्या यासाठी युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी पाठपुरावा केला होता. ज्याचा फायदा आता खेळाडूंना होईल.



विद्यापीठाने घेतली दखल -



मुंबई विद्यापीठाच्या फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल आणि कबड्डी यांसारख्या विविध संघाकडून खेळणार्‍या प्रत्येक खेळाडूला दैनंदिन भत्ता २५० रुपये दिला जातो. त्यातही तो कधीही वेळेवर मिळत नसल्याने याचा आर्थिक फटका खेळाडूंना बसत होता. खेळाडूंना चांगल्या दर्जाचे किट ( Good quality kits for players ), स्पर्धेच्या ठिकाणी प्रवासाची सुविधा मिळण्यात अनेकदा अडचणी येत असे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. तसेच या गोष्टींचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या खेळावर होताना दिसत होता. त्यामुळे याबाबत युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांकडून मुंबई विद्यापीठाच्या खेळ व शारीरिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. मोहन अमृले यांच्याकडे निवेदनाद्वारे सुविधा पुरवण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय खेळाडूंच्या इतर समस्यांसुद्धा त्यांनी मांडल्या होत्या. याची दखल घेत मुंबई विद्यापीठाने खेळाडूंना सर्व सुविधा पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नुकत्याच अमरावती येथे होणार्‍या कबड्डी स्पर्धेसाठी ( For Kabaddi competition ) रवाना झालेल्या संघाला विद्यापीठाकडून सर्व सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत.



दैनंदिन भत्त्यात वाढ -

या अगोदर खेळाडूंना दैनंदिन भत्ता २५० रुपये दिला जात होता. तो दैनंदिन भत्ता खेळाडूंना पुरेसा नव्हता. यामुळे खेळाडूंना आर्थिक चणचण बासत होती. म्हणून आता मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचा दैनंदिन भत्ता २५० रुपयांवरून हजार रुपये केला आहे. तसेच रोखीने मिळणार्‍या भत्त्यामध्ये अनियमितता होती. म्हणून तो थेट आता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. त्याचबरोबर खेळाडूंना चांगल्या प्रतीचे क्रीडा साहित्य, त्याचप्रमाणे स्पर्धेच्या ठिकाणी रेल्वे प्रवास आरक्षित तिकिटावर करता येणार आहे. तसेच आपत्कालिन परिस्थितीत विमानाने प्रवास करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे.



..असा निवडला जाणार मुख्य संघ -

आता कोणत्याही स्पर्धेसाठी खेळाडूंची निवड करताना त्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणली जाणार आहे. ज्यामुळे गुणवान आणि पात्र खेळाडूंना संधी मिळेल. यासाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे जिल्हा आणि रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग ( Raigad-Ratnagiri-Sindhudurg division ) अशा चार विभागांचे संघ केले जातील. त्यातून स्पर्धेसाठी मुख्य संघ निवडण्याचा निर्णय मुंबई विद्यापीठाने घेतला आहे.