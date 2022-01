मुंबई - मुंबईत डिसेंबर महिन्यापासून कोरोना विषाणूची तिसरी लाट ( Third Wave of Corona Virus in Mumbai ) आली आहे. जानेवारीच्या सुरुवातीला ६ ते ८ जानेवारीदरम्यान सलग तीन दिवस २० हजारच्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यानंतर रुग्णसंख्येत घट होत आहे. सोमवार ते बुधवार असे सलग तीन दिवस १८०० च्यावर रुग्ण आढळून आले. त्यात आणखी घट होऊन गुरुवारी आणि शुक्रवारी १३०० च्या वर रुग्ण आढळून आले. शनिवारी त्यात किंचित वाढ होऊन १४११ नव्या रुग्णांची नोंद झाली. आज (रविवारी) त्यात घट होऊन ११६० रुग्णांची नोंद झाली ( 1160 New Corona Patients Registered January 31 ) आहे. तर आज १० मृत्यूची नोंद झाली आहे. सध्या १० हजार ७९७ सक्रिय रुग्ण आहेत.