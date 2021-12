मुंबई - आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे 'मिशन मुंबई' ( Congress Mission Mumbai ) सुरू आहे. यावेळी पहिल्यांदाच काँग्रेस नेते राहुल गांधी शिवतीर्थावर म्हणजेच शिवाजी पार्कवर 28 डिसेंबर रोजी ( Rahul Gandhi to be address on Shivthirth ) सभा घेणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप परवानगी दिली नसल्याने अखेर मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या सभेच्या परवानगीसाठी आज सोमवार (दि.13) याचिका ( Bhai Jagtap Plea in high court ) दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या ( दि. 14) सुनावणी होणार आहे.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांची शिवाजी पार्क येथील मैदानावर 28 डिसेंबर रोजी सभा होणार आहे. या सभेला अद्याप राज्य सरकारने परवानगी न दिल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अखेर आज मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी खंडपीठसमोर सुनावणी आहे.



शिवाजी पार्कवर आतापर्यंत कायमच शिवसेना आणि मनसेने सभा घेतल्या आहेत. पण काँग्रेस पक्षाचे पुर्नरुजीवन करण्यासाठी आणि महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी काँग्रेसही शिवतीर्थावर सभा घेणार आहे. त्यामुळे यावर शिवसेना आणि मनसे यांची काय भूमिका असणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री आहे. या सरकारमध्ये काँग्रेसदेखील सहभागी आहे. तरीदेखील काँग्रेसच्या नेत्यांना सभांना परवानगी मिळत नसल्याने ( MH gov reject permission for Rahul Gandhi ) काँग्रेस नेत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. याला महाविकास आघाडीतील नेते कसे सामोरे जातील, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.

राज ठाकरे यांची राहुल गांधी यांच्यावर टीका-

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होती की, देशात हिंदूंचे सरकार आणायचे आहे. मग आता काय आफ्रिकन लोक राज्य करत आहेत का? असा टोला राज ठाकरेंनी राहुल गांधी यांना लगावला. राज ठाकरे नाशिक दौऱ्यावर आले असता पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.