मुंबई- मुंबईमध्ये दहीहंडी आणि गणेशोत्सव हे सण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरे केले जातात. या सणांच्या दिवशी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन मोठ्या कंपन्या आणि राजकीय पक्ष तसेच नेत्यांच्या जाहिरातीचे बॅनर Banner Battle in Mumbai मुंबई शहरात ठिकठिकाणी लावण्यात आले आहे. यामुळे मुंबई शहर सध्या विद्रूप झाल्याचे चित्र Mumbai became disfigured due to banner battle दिसत आहे. याबाबत पालिकेकडे संपर्क साधला असता गेल्या दीड वर्षांत एकूण २८६७७ बॅनरवर कारवाई BMC action against Illegal banner करण्यात आली आहे. ३१ एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ७७५ जणांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. Illegal Banner issue Mumbai

मोठ्या प्रमाणात जाहिरात बाजी - मुंबईमध्ये गणेशोत्सवात शहरात ३५०० मंडप उभारण्यात आले आहेत. गल्ली पासून महत्वाच्या ठिकाणी हे मंडप उभारण्यास पालिकेकडून परवानगी देण्यात आली आहे. या मंडपात गणेश दर्शनासाठी भाविक मोठ्या संख्येने येतात. विशेष करून लालबाग, परेल, खेतवाडी आदी परिसरात मोठी मंडळे असून त्यांच्याकडून उत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. गणेशोत्सवादरम्यान लाखो भाविक विविध मंडळांच्या गणेशमूर्त्यांना भेट देतात. या भाविकांपर्यंत पोहचण्यासाठी विविध कंपन्या आणि राजकीय पक्षाकडून जाहिरात बाजी केली जाते. यंदा निर्बंधमुक्त उत्सव साजरा केला जात आहे. यामुळे राजकीय पक्ष आणि कंपन्यांकडून मोठया प्रमाणात जाहिरात बाजी केली आहे. यामुळे मुंबई शहर विद्रुप झाले आहे.

उत्सवात बॅनरबाजीमुळे मुंबई झाली विद्रूप



दीड वर्षात २८६७७ बॅनरवर कारवाई - मुंबई महापालिकेकडून बेकायदेशीर बॅनर्स आणि पोस्टर विरोधात कारवाई केली जाते. २०२१ मध्ये १६८३७ बॅनरवर कारवाई करण्यात आली. ९४३ लोकांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यापैकी १८ जणांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आलं आहे. तर २९० लोकांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. २०२२ मध्ये जानेवारी ते जुलै या कालावधीत ११८४० बॅनरवर कारवाई करण्यात आली. ६८१ जणांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली. त्यापैकी १३ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले. तारा ४८५ जणांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षात एकूण २८६७७ बॅनरवर कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत १६२४ तक्रारी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल करण्यात आल्या असून ३१ एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ७७५ जणांविरोधात कोर्टात केसेस दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती पालिकेच्या लायसन्स विभागाकडून देण्यात आली आहे.







या ठिकाणी करा तक्रारी - गणेशोत्सवादरम्यान पदपथावर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपामुळे अनेकदा नागरिकांची गैरसोय होते. तसेच अनेक ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातीच्या फलकांमुळे तसेच अनधिकृत बॅनर्समुळे शहर विद्रूप होते. मंडपाच्या ठिकाणी कर्कश आवाजात लावण्यात येणाऱ्या लाऊडस्पीकरमुळे अनेकदा जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, लहान मुले यांनाही त्रास होतो. त्यामुळेच अशा तक्रारींसाठी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विभाग कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक केली आहे. ध्वनी प्रदूषण निवारणासाठी तसेच नियंत्रणाकरिता पोलीस ठाणेनिहाय नेमणुक करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची यादीही मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रस्ते तसेच पदपथांवर अनधिकृत मंडप, अनधिकृत पोस्टर्स, फलक तसेच ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक १५५३०४, १८००२२३४६७ यावर तसेच वॉट्स अॅप किंवा एसएमएस तक्रारीसाठी ९९२०७६०५५२५ या क्रमांकावर तक्रार नोंदवण्याची सुविधा आहे. तसेच dmcz2ganpatifest@gmail.com या ईमेल आयडीवरही नागरिकांना तक्रार करता येणार असल्याचे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.







परवानगी घेऊन बॅनर - पालिकेबरोबर झालेल्या बैठकीत आम्ही बॅनर लावण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. बॅनर लावण्यासाठी मंडळांनी पालिकेची परवानगी घेतली आहे. मंडपाच्या परिसरात १४ मीटर जागेत बॅनर लावण्यात आले आहेत अशी प्रतिक्रिया बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट नरेश दहिबावकर यांनी दिली आहे.