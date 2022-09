मुंबई : छोट्या काळातील अभिनेत्री आणि मॉडेलने मुंबईतील वर्सोवा भागातील Model suicide case Mumbai एका हॉटेलमध्ये पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या Akanksha Mohan commits suicide by hanging केली. मॉडेलिंग विश्वात नाव कमावलेल्या आकांक्षा मोहनने आत्महत्या का केली, याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्याच्या मृतदेहाजवळ पोलिसांना सुसाईड नोट Model suicide Note सापडली आहे. ज्यामध्ये या मॉडेलने तिच्या आत्महत्येला दुसरे कोणीही जबाबदार नसल्याचे लिहिले आहे. तिला शांतता हवी आहे आणि त्यामुळेच ती असे पाऊल उचलत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकांक्षा अनेक दिवसांपासून नैराश्याने Model suicide due to depression त्रस्त होती, असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

मॉडेल आकांक्षा मोहनच्या आत्महत्येविषयी माहिती देताना पोलीस अधिकारी

थांबलेल्या हॉटेलमध्ये केली आत्महत्या : पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी आकांक्षा मोहनने वर्सोवा फोर बंगला येथील हॉटेल सी-ब्रिजमध्ये चेक इन केले होते. मात्र, त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत ती खोलीतून बाहेर आली नाही. तिने ना जेवणाची ऑर्डर दिली ना काही मागितले. सायंकाळी उशिरापर्यंत खोलीचा दरवाजा न उघडल्याने कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा दरवाजा ठोठावला. मात्र आतून काहीच उत्तर न आल्याने कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती व्यवस्थापकाला दिली. मॅनेजरला संशय आला आणि रात्री अकरा वाजता हॉटेल मॅनेजरने पोलिसांना माहिती देऊन हॉटेलला बोलावून मास्टर चावीने दरवाजा उघडला. दरवाजा उघडला असता मॉडेल आकांक्षा मोहन हिचा मृतदेह पंख्याला लटकलेला होता.

मॉडेल आकांक्षा मोहन

हे लिहिले होते चिट्ठीत :

Sorry No One is Responsible it.

It's Only Me Bye And Sorry Again.

I Request kisiko Pareshan Na Kiya Jaye.

Khus Nahi. Shanti Chahiye Boss.

मॉडेल आकांक्षा मोहन

करिअर हिट, मग डिप्रेशन कशाचे: पोलिसांना मिळालेल्या सुसाईड नोटच्या आधारे पोलीस मॉडेलच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीचा तपास करत आहेत. अखेर, आकांक्षा मोहन कोणत्या कारणामुळे डिप्रेशनमध्ये होती आणि आत्महत्येचे खरे कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकांक्षा मोहन अनेक मालिकांमध्ये मॉडेलिंग करत होती. ती ओशिवरा परिसरात कुटुंबासोबत राहत होती. तिचे अनेक व्हिडिओ, शोजही हिट झाले होते. पण, ती बऱ्याच दिवसांपासून डिप्रेशनने त्रस्त होती. नैराश्याचे कारण काय हे स्पष्ट झाले नसून या कारणास्तव तिच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी केली जात आहे.