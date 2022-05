मुंबई : सोळा दिवस अज्ञातवासात असलेले मनसेचे नेते व सरचिटणीस संदीप देशपांडे आज अखेर माध्यमांसमोर आले आहेत. ( MNS leader Sandeep Deshpande reactivated ) यावेळी देशपांडे यांनी राज ठाकरे यांचा स्थगित झालेला अयोध्या दौरा व सोळा दिवसांचा अज्ञातवास याबाबत माध्यमांची चर्चा केली. ते मुंबईत मनसे शाखेत पत्रकारांशी बोलत होते. ( Press conference of Sandeep Deshpande )





'तर मी राजकारण सोडेल' : यावेळी बोलताना देशपांडे म्हणाले की, "माझ्या अटकेचा पूर्ण प्लॅन त्यांचा रेडी होता. ( Arresting me and my colleagues is premeditated ) पण, आम्ही कोणता गुन्हाच केला नसेल तर अटक का व्हायचे? त्यावेळी ज्या महिला पोलिस अधिकाऱ्याला धक्का लागल्याचं जे प्रकरण घडलं त्याचे तुम्ही फुटेज तपासा. त्या महिलेला माझा किंवा माझ्या सहकाऱ्यांपैकी कोणाचा जरी धक्का लागला याचे फुटेज असतील, तर ते दाखवा मी राजकारण सोडेल." असे थेट आव्हान संदीप देशपांडे ( Sandeep Deshpande's challenge ) यांनी दिले आहे.





'फरार नाही मी भूमिगत होतो' : संदीप देशपांडे यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. मात्र, तुम्ही गुन्हा केलेला नसतानाही मग पळालात का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता ते म्हणाले की, "मी फरार नव्हतो. फरार शब्दाचा अर्थ वेगळा होतो. मी भूमिगत होतो भूमिगतचा अर्थ वेगळा आहे. भूमिगत कोण नव्हतं? शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक भूमिगत होते. अनिल देशमुख भूमिगत होते. अनिल देशमुख तेव्हा तर राज्याचे गृहमंत्री होते. राज्याचे गृहमंत्रीदेखील काही दिवस भूमिगत होते. तसाच मीदेखील भूमिगत होतो."



राज ठाकरे यांचे आभार :

याचसंदर्भात बोलताना संदीप देशपांडे पुढे म्हणाले की, "मला एक महिना 14 दिवस जेलमध्ये ठेवण्याचा या सरकारचा संपूर्ण प्लान तयार होता. त्यामुळेच मला भूमिगत व्हावं लागलं. पोलिस रात्री-अपरात्री माझ्या घरी जायचे. घरी माझी पत्नी व लहान मुलगा दोघेच होते. अशा परिस्थितीत पोलिस घरी जायचे. माझ्यावरच्या या कठीण काळात पक्षातील सर्वच नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी स्वतः राज ठाकरे यांनी मला पाठिंबा दिला माझ्या घरच्यांना धीर दिला त्यासाठी त्यांचे आभार."

दरम्यान, सोळा दिवसांनंतर भूमिगत अवस्थेतून बाहेर आलेले मनसेचे फायरब्रँड नेते संदीप देशपांडे आता पुन्हा एकदा पहिल्यासारखे आक्रमक पाहायला मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.







हेही वाचा : Sandeep Deshpande Live : जामीन मिळाल्यानंतर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांची पत्रकार परिषद