मुंबई - मागील काही दिवसांपासून हिंदुत्वाचा झेंडा घेतलेल्या राज ठाकरे ( Raj Thackeray ) यांनी आपल्या आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त ( Birth Anniversary Of Prabodhankar Thackeray ) सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहित शुभेच्छा दिल्या आहेत. यानिमित्ताने राज ठाकरे यांनी प्रबोधनकार ठाकरे यांची निर्माण केली जाणारी प्रतिमा यावर आपले परखड मत व्यक्त केले आहे. प्रबोधनकार ठाकरे यांची कुठेतरी हिंदू विरोधी भूमिका होती अशी प्रतिमा तयार केली जाते यावर राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्ट लिहित भाष्य केले आहे.





ते कमालीचे हिंदू धर्माभिमानी होते - आपल्या पोस्टमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणतात की, "आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे ह्यांची आज जयंती. ह्या जयंतीनिमित्त आजोबांचं एक दुर्मिळ भाषण, इथे मुद्दामून देत आहे. ते जरूर ऐका. हे भाषण एका 'कृतिशील' विचारवंताच आहे. माझ्या आजोबांचा धर्म ह्या कल्पनेला विरोध नव्हता, उलट ते कमालीचे हिंदू धर्माभिमानी होते. फक्त धर्माच्या नावाखाली चालणारी भोंदूगिरी, फसवेगिरी त्यांना रुचायची नाही, आणि असल्या भोंदूगिरी करणाऱ्यांवर ते हल्ला चढवत. थोडक्यात आख्ख आयुष्य त्यांनी लोकांच्या मनातील धर्माची भीती काढून, धर्माबद्दल आस्था, प्रेम निर्माण व्हावे म्हणून वेचले





त्यांच्या गालावर वळ उठवा - राज ठाकरे पुढे लिहितात की, "ह्या भाषणात त्यांनी नाठाळांवर वेळेस रट्टे ओढताना मागे पाहू नका असे आवाहन केले आहे आणि हे करताना आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीतले आहोत हे विसरू नका ह्याची आठवण करून दिली आहे. 'रझाकारी' औलादी डोकं वर काढत आहेत, अनेक ठिकाणी आया-बहिणींची छेड काढत आहेत, ह्या भाषणात आमच्या आजोबांनी जसे म्हणले आहे तसे त्यांच्या गालावर वळ उठवा. आणि हे करताना मी ह्या पक्षाचा, त्या पक्षाचा असला विचार करायची गरज नाही. कदाचित तुमचे नेते कच खातील, पण तुम्ही खाऊ नका प्रबोधनकारांना अभिवादन करताना एक निर्धार प्रत्येकानेच केला पाहिजे कि, जिथे कुठे अन्याय दिसेल तिथे पेटून उठायचे आणि अन्यायाचा फडशा पाडायचा. हीच खरी त्यांना आदरांजली ठरेल असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ( Chief Raj Thackeray Has Posted On Social Media On The Birth Anniversary Of Prabodhankar Thackeray )