ठाणे : डोंबिवलीच्या हभप सावळाराम महाराज म्हात्रे क्रीडा संकुलातील मैदानात शुक्रवारी संध्याकाळी प्रशांत दिलीप मिश्रा हा १४ वर्षीय मुलगा क्रिकेट खेळत असताना चालकाने वेगाने कार चालवत या मुलाला धडक दिली. (Unfortunately, the car hit while playing on the field ) या कारखाली चिरडून मुलगा ठार झाला. या संदर्भात मानपाडा पोलिसांनी मुलाचे वडील दिलीप मिश्रा (३९) यांच्या तक्रारीनुसार कार चालकावर गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक ( Car driver arrested ) केली आहे. जयेश रवींद्र नेरलेकर (२५) असे अटक केलेल्या कार चालकाचे नाव आहे.





दुर्दैवी घटना : मृतक प्रशांत मिश्रा हा डोंबिवली पूर्वेतील आजदे पाड्यातील साईमाउली बिल्डींगमध्ये कुटुंबासह राहत होता. शुक्रवारी सायंकाळी ५ ते ५.३० वाजण्याच्या सुमारास हभप सावळाराम महाराज म्हात्रे क्रीडा संकुलातील मैदानात मृतक प्रशांत हा आपल्या मित्रांसह क्रिकेट खेळत होता. तर आरोपी एमएच 05 /ईक्यू/ 4112 क्रमांकाची वॅगनर कार मैदानात चालविण्यासाठी आला होता. मात्र, कार चालविताना अचानक चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने मैदानात क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रशांतला धडक दिली. या अपघातात प्रशांतचा मृत्यू झाला.





पोलिसांची कारवाई : घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत या अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या जयेश रवींद्र नेरलेकर याला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी अटक केली आहे. बेजबाबदार कार चालक जयेश हा आजदे गावातील सद्गुरू कृपा अपार्टमेंटमध्ये राहणारा आहे. आज आरोपी चालकाला न्यायालयात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती तपास अधिकारी फौजदार के. डी. गांगुर्डे यांनी दिली आहे.





