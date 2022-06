मुंबई -राज्यात महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येत असताना मोठ्या घडामोडी घडत आहे. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांची गटनेतापदावरून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी आपणच गटनेता असल्याचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले आहे. मात्र, कायद्यात पक्षप्रमुखाने गटनेता नेमायचा असतो, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी हकालपट्टी झाल्यानंतर आपणच गटनेता असल्याचा दावा केला होता. त्यावर नरहरी झिरवळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. माझ्याकडे आलेली यादी संशयास्पद असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.



महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेत आता कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा मुहूर्त लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे आलेली यादी संशयास्पद असल्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष यांनी सांगितले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता नाट्यात आता नवीन पैलू समोर आला आहे. शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करत त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्ती केली आहे. तर प्रपोजपदी सुनील प्रभू कायम आहेत. दरम्यान शिंदे यांच्या गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचे सांगत शिवसेना पक्षाचे प्रत्येक म्हणून भरत गोगावले यांचे नाव सुचवले आहे त्यांच्यासोबत 34 आमदारांची यादी पाठवली आहे.



शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी पुकारलेल्या बंडाच्या मागे भारतीय जनता पक्षाचे फूस असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ( Sharad Pawar ) यांनी केला आहे. गुजरात आणि आसाममध्ये कोणाची सत्ता आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून एकनाथ शिंदे जे करत आहेत, यामागे भारतीय जनता पक्ष असल्याचा दाखला शरद पवार यांनी दिला. गुजरातमधील भारतीय जनता पक्षाचे नेते आपल्या परिचयाचे आहेत. ते नेते बंडखोर आमदार थांबलेल्या हॉटेलमध्ये काय करत होते? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

पक्ष संघटनेच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यामुळे आमच्या बारा आमदारांच विधानसभा सदस्यत्व रद्द करा, अशी मागणी शिवसेने विधानसभेच्या प्रभारी अध्यक्षांकडे केली असल्याची माहिती शिवसेना नेते अरविंद सावंद यांनी दिली आहे.

Shiv Sena's newly-appointed Legislature Party leader Ajay Choudhari has written to the Deputy Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, demanding action against those MLAs who did not attend the Legislature party meeting: Shiv Sena Sources

