मुंबई- पुणे जिल्ह्यात पुढचे तीन दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता ( Heavy rain In Pune )आहे. त्यामुळे हवामान खात्याकडून पुणे जिल्ह्याला रेड अलर्ट जारी ( Red Alert In Pune ) करण्यात आला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुणे जिल्ह्यामध्ये 48 तासांत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता ( Chance of heavy rain in 48 hours ) आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी दक्षता घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. अमरावतीमध्ये मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता आहे.