मुंबई उद्धव ठाकरे गटाने नवीन चिन्हासह नवीन पक्षाचे नाव असलेले पोस्टर जारी केले. उद्धव ठाकरे गटाला, ( Shiv sena Thackeray group ) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे नाव निवडणूक आयोगाने दिले आहे. तसेच निशाणी म्हणून मशाल देण्यात आली ( ECE allotted new symbol to Shiv sena ) आहे. तर एकनाथ शिंदे गटाला ( Eknath Shinde ) बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव मिळाले आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत ( Andheri East Assembly Elections ) एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) गटाकडून देखील उमेदवार उभा करण्याची शक्यता, आतापर्यंत ठाकरे विरुद्ध भाजप असा संघर्ष ( Thackeray vs BJP ) पाहायला मिळाल्यानंतर ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट ( Thackeray vs Shinde group ) असा सामना या निवडणुकीत पाहायला मिळण्याची शक्यता, ठाकरे गटाने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्यानंतर शिंदे गट देखील ही प्रतिष्ठेची निवडणूक लढणार असल्याची सूत्रांची माहिती.