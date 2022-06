मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला सामोरे जावे लागेल, असा निकाल दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. शिंदे गट आणि भाजपकडून राज्यात सत्ता स्थापन होण्याची शक्यता आहे. अशात सत्तेची समीकरणे कशी जुळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ( Maharashtra gov formation 2022 ) ठरणार आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याच्या निर्देश दिले होते. याला शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी दाखल केली होती. यावर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने फ्लोअर टेस्ट संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने तिन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल देण्यासाठी अर्ध्या तास घेतला होता. त्यांनतर सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, ( SC Decision About Assembly Floor Test ) असा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे लाईव्ह आले. त्यांनी सोशल मीडिया वरून जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपण मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला असल्याचे जाहीर केले.

शेवटच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय - उद्धव ठाकरे सरकारच्या शेवटची मंत्रीमंडळ बैठक सायंकाळी पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव संभाजीनगर ( Aurangabad renamed Sambhajinagar ) आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव ( Dharashiv Naming Of Osmanabad करण्याच्या प्रस्तावाला उद्धव ठाकरे यांच्या सहकारने मंजुरी दिली. अनेक वर्षापासून शिवसेनेच्या अजेंड्यावर असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आज अखेर मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासोबतच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव ( Mumbai Airport To Be Name As D B Patils Name ) देण्याच्या निर्णयासही मंजुरी देण्यात आली.

भाजप करणार सत्तेस्थापनेचा दावा-शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले होते. ५० हून अधिक आमदार शिंदे यांच्या गोटात सामील झाले. महाविकास आघाडी सरकार यामुळे अल्पमतात आले. बंडखोरांना महाराष्ट्रात येण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेकदा केले. दुसरीकडे शिवसेना नेते संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोर आमदारांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. अखेर बंडखोर आमदारांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेश न जुमानता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना ११ जुलै पर्यंत दिलासा दिला.

2 हजार सीआरपीएफ जवान दाखल - महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षामध्ये उद्या गुरुवार दिनांक 30 रोजी महाविकास आघाडीला बहुमत चाचणीचे निर्देश राज्यपालांनी दिले आहे. शिवसेनेतून बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेतून बंडखोरी केल्यानंतर आज मुंबईत परत येणार आहेत. त्यावेळी राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होऊ नये म्हणून मुंबईमध्ये 2 हजार सीआरपीएफ जवान दाखल झाले आहेत. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. ( 2000 CRPF commando arrived in Mumbai ) ( 2000 CRPF Commando in Mumbai )

