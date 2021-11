देशातील शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा हा ऐतिहासिक विजय आहे, (Historic victory of the farmers) अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetty) यांनी दिली आहे. कृषी कायदे मागे (Repeal of agricultural laws) घेतल्यानंतर शेट्टी यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. उशिरा का होईना सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला त्याबद्दल मोदी सरकारचे (Congratulations to Modi Government) अभिनंदन सुद्धा शेट्टी यांनी केले.