मुंबई लालबागचा राजाला गणेशोत्सवात भक्तांकडून कोट्यवधींची देणगी Lalbaughcha Raja Donations मिळाली आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध अशा लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गणेशभक्तांचा उदंड प्रतिसाद लाभत आहे. पाच दिवसात लालबाग राजाच्या दानपेटीत भरघोस अडीच कोटींचं दान भाविकांनी अर्पण केले आहे. पाच दिवसाची दानपेटीची मोजणी पूर्ण झाली असून यामध्ये अडीज कोटींची रक्कम, २५१८. ७८० ग्रॅम सोनं आणि २९१६४ ग्रॅम चांदी देणगी स्वरूपात प्राप्त झाली आहे.



राज्यभरात गणेशोत्सवाची धूम सुरू Lalbaugcha Raja 2022 असताना 10 दिवस चालणाऱ्या या बाप्पाच्या उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. devotees also visit darshan लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला भाविकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. King of Lalbagh on the second day २ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर कोणत्याही निर्बंधाशिवाय यंदा गणपती बाप्पा आले आहेत. अशा स्थितीत लोकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. large crowd of devotees दरम्यान, मुंबईतील लालबागचा राजा येथे गणेश चतुर्थीच्या उत्सवात भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे.

भक्तांकडून कोट्यवधींची देणगी

लालबागच्या राजाची स्थापना इ.स. १९३४ साली करण्यात आली. सध्या ज्या ठिकाणी गणरायाची स्थापना करण्यात येते तेथे कोळी व इतर व्यापारी बंधूनी नवस केला होता. त्यांची इच्छापूर्ती झाली त्यामुळे तेथे उघडयावर भरणारा बाजार इ.स. १९३२ बंद होऊन सध्याच्या जागी कायमस्वरुपी बांधण्यात आला. त्यावेळचे शामराव विष्णू बोधे, नगरसेवक कुंवरजी जेठाभाई शाह, डॉ. व्ही. बी. कोरगांवकर, नाकवा कोकम मामा, भाऊसाहेब शिंदे, डॉ. यु. ए. राव यांच्या प्रयत्नाने जागेचे मालक रजबअली तय्यबअली यांनी आपली जागा बाजार बांधण्यास दिली. त्यामुळे इ.स. १९३४ साली होडी वल्हवणाऱ्या दर्यासारंगाच्या रुपात श्रीची स्थापना करण्यात आली होती तेव्हा पासून नवसाला पावणारा लालबागचा राजा (The wish fulfilling Raja of Mumbai Lalbaug) म्हणून मूर्ती प्रसिद्ध झाली.

राजाचा इतिहास : लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्यप्राप्ती करीता जनजागृती व्हावी यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्थापना केली. तोच उद्देश त्यावेळच्या कार्यकर्त्यांनी समोर ठेवून धार्मिक कार्याबरोबरच समाज जागृती करण्याचे काम हाती घेतले. सन इ.स. १९३४ ते इ.स. १९४७ या स्वातंत्र्यपूर्व काळात याठिकाणी विविध नेत्यांची व्याख्याने आयोजित केली जात असत. त्यावेळी शंकरराव देव, कामगार नेते भाई डांगे, एस.एम.मिरजकर, भाई जगताप, हिंदुत्वनिष्ठ अनंतराव गद्रे, मुंबई काँग्रेसचे पुढारी एस. के. पाटील, गो. बा. महाशब्दे, भुलाभाई देसाई अशी राष्ट्रीय विचारसरणीची मंडळी येथे व्याख्याने देऊन जनजागृती करीत असत.

मूर्तीचे वैविध्यपूर्ण स्वरूप : त्याकाळात मंडळ गणरायाच्या मूर्तीस निरनिराळया नेत्यांची रुपे देत असे. इ.स. १९४६ सालची मूर्ती नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या वेषात इ.स. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाला. त्यावर्षी मंडळाने पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या वेषात गणरायाची मुर्ती बैलगाडीत विराजमान झालेली दाखविली होती. इ.स. १९४८ महात्मा गांधी यांची हत्या झाली, तेव्हा त्यांच्या वेशभूषेत मूर्तीचे रूप साकारण्यात आले होते असे सांगितले जाते.