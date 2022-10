मुंबई : आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदार संघातील २०० ते ३०० कोळी बांधव वर्षा निवासस्थानी गेले (Koli brothers at Varsha residence)आहेत. ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घेणार भेट घेणार (Koli brothers at Varsha residence) आहेत. शिंदे गटात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. स्थानिक कोळी लोकांचे प्रश्न घेऊन वर्षा निवास्थान येथे उपस्थित झाले (Koli brothers from Aditya Thackerays constituency) आहेत.