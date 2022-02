मुंबई - शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरासमोर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलन प्रकरणात हिंदुस्थानी भाऊला धारावी पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. काल त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी आंदोलन झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी गृहमंत्र्यांकडून देखील चौकशी करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार रात्री उशिरा हिंदुस्तान भाऊला धारावी पोलिसांनी घेतले ताब्यात घेतले ( Hindustanibhau in the custody of Dharavi police ) असून आज अटक झाली आहे.

बिग बॉसच्या माजी स्पर्धक आणि सोशल मीडियावर हिंदुस्तानी भाऊ म्हणून प्रसिद्ध असलेला विकास पाठकने ( Vikas Pathak in Students agitation ) सोशल मीडियावर आंदोलनात विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घरासमोर मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी जमले होते. त्यानंतर विकास पाठक ( हिंदुस्तानी भाऊ ) विद्यार्थ्याच्या आंदोलनात सहभागी ( Hindusthani Bhau in Students Agitation ) झाला होता. दहावी आणि बारावीच्या ऑफलाईन परीक्षांविरोधात करण्यासाठी विद्यार्थ्याकडून आज राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात ( Students Agitation for online exam ) आंदोलन करण्यात आले आहे. मात्र, या आंदोलनाला यशस्वी करण्याचे काम हिंदुस्तानी भाऊने ( Hindusthani Bhau viral video ) केले आहे.