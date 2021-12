मुंबई - हेलिकॉप्टर अपघात ( Helicopter Crash ) आणि धाडस हे जणू महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीतले समीकरणच आहे. सीडीएस बिपीन रावत ( CDS Bipin Rawat ) यांच्या हेलिकॉप्टर अपघातातील दुर्दैवी निधनानंतर आता महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींसोबत ( Helicopter Crash Incident with Leaders in Maharashtra ) झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनांबाबत जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. यामध्ये दिवंगत माजी केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे ( Former Union Minister Gopinath Munde ), शरद पवार ( NCP Chief Sharad Pawar ) यांच्यासह महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Former Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांचा समावेश आहे.

गोपीनाथ मुंडे आणि अपघात

कार अपघातामध्ये प्राण गमवावे लागलेले दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे तत्पूर्वी अनेक वेळा अपघातांना सामोरे गेले आहेत. गोपीनाथ मुंडे आणि एकनाथ खडसे महाबळेश्वरला मंत्री मंडळाच्या बैठकीसाठी जात असताना महाड पोलादपूर जवळ अचानक दाट धुके लागले. त्यामुळे हेलिकॉप्टर माघारी फिरवावे लागेल, असे वैमानिकांनी सांगितले होते. मात्र जिथे जागा मिळेल तिथे हेलिकॉप्टर उतरवण्याचा आग्रह मुंडे यांनी धरला. वैमानिकाने जीव मुठीत धरून कसेतरी हेलिकॉप्टर खाली उतरवले. थोडीशी मोकळी जागा मिळाल्यामुळे हेलिकॉप्टरचा अपघात टळला. त्या दाट झाडीतून वाट काढत मुंडे आणि खडसे मग मुंबई-पुणे रस्त्यापर्यंत चालत आले. त्यानंतर लातूर दौऱ्यावर असतानाही ढगाळ वातावरणामुळे मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरला पुन्हा एकदा अपघातजन्य परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. मात्र त्यावेळीही न डगमगता मुंडे यांनी हेलिकॉप्टर खाली उतरवायला भाग पाडले होते.

शरद पवार आणि हेलिकॉप्टरचा किस्सा

राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनीही हेलिकॉप्टर संदर्भातला आपला किस्सा नुकताच सांगितला आहे. एका दौऱ्यादरम्यान शरद पवारांना हेलिकॉप्टर ढगाळ वातावरणामध्ये आणि धुक्यामध्ये हरवण्याच्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागले. काय करावे हे वैमानिकाला सुचत नसताना पवार यांनी सूचना देत हेलिकॉप्टर सात हजार फूट उंचीपर्यंत नेण्यासाठी त्याला सांगितले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक उंचीचे कळसुबाई शिखर असून त्याची उंची पाच हजार 427 फूट आहे. त्यामुळे सात हजार उंचीवरून हेलिकॉप्टर नेल्यास कुठेही अडथळा येणार नाही, याची खात्रीही पवारांना होती. म्हणूनच हेलिकॉप्टर मुंबईपर्यंत कुठेही न धडकता येऊ शकले, असे पवार सांगतात.

देवेंद्र फडणवीस आणि दोन हेलिकॉप्टर अपघात

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही दोन वेगवेगळ्या हेलिकॉप्टर अपघात यांना सामोरे जावे लागले. या दरम्यान कोणतीही गंभीर दुर्घटना झाली नाही. मात्र सुदैवाने ते वाचले असे म्हणता येईल. पेण येथे एका हेलिपॅडवर फडणवीस यांचे हेलिकॉप्टर उतरत असताना चिखलामध्ये त्याची चाके रुतली. वैमानिकाची हेलिकॉप्टरवरील नियंत्रण सुटले. मात्र कोणताही गंभीर अपघात झाला नाही. त्यानंतर लातूर येथे दौऱ्यासाठी गेले असता त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा पंखा शेजारील विजेच्या खांबाला धडकला. उड्डाण घेतानाच ही घटना घडली. विजेच्या तारांना जर पंखा अडकला असता तर गंभीर अपघात झाला असता मात्र यातूनही फडणवीस सुदैवाने बचावले.

हेही वाचा - Defence Minister on Helicopter Crash in LS : अवघ्या २० मिनिटांनी हेलिकॉप्टरचा संपर्क तुटला; सिंहानी लोकसभेत सांगितला घटनाक्रम