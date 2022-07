मुंबई - मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यावर रस्त्यावर पाणी साचते. पाणी साचल्याने वाहतूक बंद केली जाते किंवा इतर मार्गाने वळवली जाते. गेल्या दोन-तीन दिवसांच्या पावसामुळे बेस्ट बसचे १० मार्ग पावसाचे पाणी भरल्याने वळवण्यात आले आहेत. तर रेल्वे सेवा सुरळीत असल्याची माहिती पालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाकडून देण्यात आली.

इतक्या पावसाची नोंद - ५ जुलै सकाळी ८ ते ६ जुलै सकाळी ८ या २४ तासात शहर विभागात १०७, पूर्व उपनगरात १७२ तर पश्चिम उपनगरात १५२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या कुलाबा ९१.८७, भायखळा ९४.४७, दादर १५०.३३, गांधी मार्केट १७१.४१, हिंदमाता १५६.६५, अंधेरी येथे १२९.४९, बोरिवली १४२.७, दहिसर १७०.९१, दिंडोशी १४७.७४, भांडुप १२१.६२, घाटकोपर १६३.८३, गोवंडी १५१.०६, कुर्ला १४६.०४, चेंबूर १६८.३७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तर मुंबई हवामान विभागाकडे असलेल्या नोंदी नुसार गेल्या २४ तासात कुलाबा येथे ८३.५, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ५४.५, भायखळा येथे १००.५, टाटा पॉवर चेंबूर ९८, सायन येथे ९६, मुंबई एअर पोर्ट ८७.५, विद्याविहार ८४.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे.

अंधेरी, सांताक्रुज, खारसह 'या' भागांमध्ये मुसळधार पाऊस - मुंबई, दहिसर, बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जगमेश्वरी, अंधेरी, खार, सांताक्रुज, विलेपार्ले, दादर, बांद्रामध्ये ( Heavy rains in Borivali Kandivali Malad Goregaon ) मुसळधार पाऊस कोसळला आहे. सर्वत्र पावसाचा जोर वाढत असताना राज्यासाठी ( Heavy rains in some parts of Mumbai ) पुढचे पाच दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. पुढचे पाच महाराष्ट्र, मुंबईला अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. हवामान खात्याकडून मुंबई उपनगर भागात ऑरेंज अलर्ट ( Heavy rains in Jagmeshwari Andheri ) जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात देखील मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर मध्य महाराष्ट्रात देखील पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, नंदुरबार या जिल्ह्यांना इशारा जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, आज मराठवाड्यातील काही भागांत 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वादळ वारा व मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसेच, मराठवाड्यात 6 व 7 जुलै रोजी देखील मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

