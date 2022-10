मुंबई : तुम्हाला अक्षय कुमार आणि अनुपम खेर यांचा चित्रपट स्पेशल 26 आठवत असेलच.. अक्षय कुमार आणि अनुपम खेर कसे बनावट सीबीआय अधिकारी बनले आणि लाखो-कोटींचा घोटाळा करून त्यांच्या टोळीसह ( Fake CBI Officer is Now in Custody of Police ) पळून गेले. याप्रमाणेच मुंबईत याच चित्रपट शैलीत काही बनावट सीबीआय ( CBI and fake police Raided on Businessman ) आणि पोलीस अधिकारी एका व्यावसायिकाच्या कार्यालयात घुसले आणि घटनास्थळावरून 5 लाख घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र वेळीच पोलिसांना त्यांचा कारनामा कळला आणि पोलिसांनी या टोळीतील ४ जणांना अटक केली.

सीबीआय अधिकारी बनून लूटणारी टोळी पोलिसांच्या ताब्यात

स्पेशल २६’ या चित्रपटाप्रमाणेच मुंबईत सक्रिय : ही टोळी अक्षय कुमारच्या ‘स्पेशल २६’ या चित्रपटाप्रमाणेच मुंबईत सक्रिय होती. अक्षय कुमारच्या रील लाइफमध्येही ही टोळी सक्रिय होती. सीबीआय आणि पोलीस बनवले होते, त्याच पद्धतीने या लोकांनी खऱ्या आयुष्यात आपली बनावट सीबीआय आणि अधिकाऱ्यांची टोळी तयार केली होती. या टोळ्यांची कथाही स्पेशल 26 या चित्रपटाप्रमाणेच लिहिली गेली होती. दोघांमध्ये फरक एवढाच होता की, रील लाईफमध्ये अक्षय कुमार त्याच्या टोळीचा वापर करून दरोडा टाकून पोलिसांच्या ताब्यातून बाहेर पडतो, पण हा दरोडा टाकून ही टोळी घटनास्थळावरून फरार झाली असती याची खरी पोलिसांना माहिती मिळाली आणि या बनावट स्पेशल 26 चे सीबीआय आणि पोलीस अधिकारी लॉकअपमध्ये पोहोचले.

खोट्या सीबीआय अधिकाऱ्याला गोरेगाव, मुंबईतील लाखोंचा व्यापाऱ्याला बनवण्याचा प्रयत्न खऱ्या मुंबई पोलिसांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाला. पण आता त्यांची पद्धत काय आहे ते सांगतो. हे लोकांना कसे लक्ष्य करते? सर्वप्रथम ते अशा लोकांना शोधतात ज्यांना करोडोंच्या कर्जाची गरज आहे. त्यानंतर त्याच्या एका साथीदाराने व्यावसायिकाकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज प्रक्रिया शुल्क म्हणून मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आणि व्यावसायिकाने पैशांची व्यवस्था केली तेव्हा त्याच्या टोळीतील इतर सदस्यांनी सीबीआय आणि बनावट पोलिसांनी व्यावसायिकावर छापा टाकला. पैसे घेऊन बाहेर जाण्याची धमकी दिली.

प्रत्येक वेळी प्रमाणे याही वेळी ही टोळी मुंबईतील गोरेगाव येथे कर्ज देण्याच्या नावाखाली ए. परिसरातील व्यावसायिकाला 5 लाखांच्या प्रोसेस फीची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आले आणि व्यावसायिकाने पैशाची व्यवस्था केल्यावर ते बनावट सीबीआय आणि पोलिस म्हणून व्यावसायिकाच्या कार्यालयात घुसले आणि व्यावसायिकाला घाबरवून पैसे घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु यावेळी खऱ्या पोलिसांनी त्यांच्या खेळात प्रवेश केला आणि ते सर्व तुरुंगाच्या मागे पोहोचले. पोलिसांनी या बनावट सीबीआय टोळीतील 4 जणांना अटक केली आहे, परंतु तरीही त्यांचे काही साथीदार आहेत जे पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. या चौघांची कुंडली तपासल्यानंतर पोलिसांनी आता त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांचा हिशोब करण्यात व्यस्त आहेत.