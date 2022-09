मुंबई - मुंबईत आज पाच दिवसाच्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन केले जात (five days Ganesha immersion in Mumbai) आहे. आज दुपारी ३ वाजेपर्यंत ७१२ गणेश मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले. त्यापैकी घरगुती २१४ मूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले. विसर्जनाच्या दरम्यान चोख पोलीस बंदोबस्तामुळे (Due to good police presence) कोणतीही अनुचित घटना घडली नसल्याची माहिती पालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने (BMC Emergency Management) दिली.

७१२ मुर्त्यांचे विसर्जन - मुंबईमध्ये दहा दिवस गणेशोत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. गेले अडीच वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रसार असल्याने सर्व सण निर्बंधांमध्ये साजरे करावे लागले होते. कोरोनाचा प्रसार कमी झाल्याने यंदा निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. मुंबईमध्ये दहीहंडी नंतर गणेशोत्सव सण निर्बधमुक्त वातावरणात साजरा केला जात आहे. मुंबईत दुपारी ३ वाजेपर्यंत ५ दिवसांच्या घरगुती सार्वजनिक ४, घरगुती ६९८ व हरतालिका १० अशा एकूण ७१२ मुर्त्यांचे विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोत्रात करण्यात आले. त्याचप्रमाणे कृत्रिम तलावात घरगुती २०६, घरगुती २०६, ८ हरतालिकांचे अशा एकूण २१४ मुर्त्यांचे विसर्जन करण्यात आले.







पालिकेकडून सोयी सुविधा मुंबईमध्ये गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2022) १० दिवस धूम धडाक्यात साजरा केला जातो. आज पाच दिवसांच्या बाप्पाचे विसर्जन करण्यास सुरुवात झाली आहे. यासाठी पालिका सज्ज झाली (Mumbai Municipality ready for Ganesha immersion) आहे. पालिकेने १५२ ठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारले असून ६३ नैसर्गिक स्थळी पालिकेने सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. श्री गणेश मूर्ती विसर्जन ऑनलाईन (Ganesha idol immersion online registration) नोंदणी सुविधा ही https://shreeganeshvirsarjan.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. Ganeshotsav 2022 Immersion of 712 Ganesha in Mumbai till 3 pm today on 4 September



हेही वाचा Ganeshotsav 2022 : भाविकाची श्रद्धा, राकेश शहा यांच्या घरी डायमंडच्या गणपतीची पूजा