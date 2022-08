मुबंई - मित्र तेच असतात जे आपल्या आयुष्यात आनंद आणि आनंद आणतात. आम्हाला आमच्या आनंदी आणि दुःखाच्या दिवसात त्यांची गरज आहे. मित्र आपल्या बाजूने असल्याने आयुष्य जगणे थोडे सोपे होते. मित्रांशिवाय जीवनाची कल्पनाच करता येत नाही. आणि दोन व्यक्तींमधील हा खास बंध साजरा करण्यासाठी, दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी ( On the first Sunday of August ) फ्रेंडशिप डे ( Friendship Day ) म्हणून साजरा केला जातो. यंदा 7 ऑगस्टला फ्रेंडशिप डे साजरा केला जाणार आहे.

दोस्ती

फ्रेंडशिप डेची सुरुवात अशी झाली - फ्रेंडशिप डे साजरा करण्याची सुरुवात पॅराग्वेपासून झाल्याचे सांगितले जाते. आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव पहिल्यांदा 1958 मध्ये मांडण्यात आला होता. यानंतर संयुक्त राष्ट्राने 30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय मैत्री दिन ( International Friendship Day ) साजरा करण्याची घोषणा केली होती. जरी भारत, बांगलादेश, अमेरिका असे अनेक देश ऑगस्टच्या पहिल्या रविवारी फ्रेंडशिप डे साजरा करतात.

Friend

हा दिवस कसा साजरा केला जातो? - मित्र एकमेकांना त्यांची आवडतीची भेट वस्तू देतात आणि सहसा उत्सव साजरा करण्यासाठी बाहेर जातात. ते एकतर भव्य रात्रीच्या जेवणाची योजना करतात किंवा त्यांच्या मित्रांच्या समूहासह त्यांच्या घरी किंवा क्लबमध्ये नाचतात. मुले सहसा फ्रेंडशिप डे ग्रीटिंग कार्ड्सची देवाणघेवाण करून आणि फ्रेंडशिप बँड बांधून हा दिवस साजरा करतात. हे पट्ट्या गाठींमध्ये बनवलेले असतात जे दोघांमधील चिरंतन आणि मजबूत मैत्रीसारखे असतात.

मैत्री दिनांचे महत्त्व

फ्रेंडशिप डेचा इतिहास - 1980 च्या दशकात फ्रेंडशिप बँड लोकप्रिय झाले. ग्वाटेमालामधील माया भारतीय आणि शेतकरी गायब झाल्याबद्दल प्रचंड विरोध झाला तेव्हा तेथे वापरण्यात आले. राजकीय सभांमध्येही या बॅण्डचा वापर केला जात असे. या बँडची उत्पत्ती मध्य आणि दक्षिण अमेरिकेतील स्थानिक लोकांना दिली जाते. परंतु बरेच लोक त्याचा इतिहास 481 ते 221 ईसनपूर्व चीनमध्ये शोधतात. या फ्रेंडशिप बँडभोवती एक अतिशय प्रसिद्ध लोककथाही आहे. ते म्हणतात की जेव्हा तुम्ही तुमच्या मित्राच्या मनगटावर मैत्रीचे प्रतीक म्हणून बँड बांधता तेव्हा तुम्हाला त्या क्षणी इच्छा करावी लागते. जोपर्यंत तो स्वतःच जीर्ण होत नाही. तोपर्यंत तो बँड काढायचा नाही. आणि जेव्हा ते पडते तेव्हा तुम्ही केलेली इच्छा पूर्ण होते.

मैत्री दिना

फ्रेंडशिप डे चे महत्व - हा दिवस महत्त्वपूर्ण आहे कारण, आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या आपल्या सर्व मित्रांना समर्पित एक दिवस असावा. ते आमच्यासाठी बिनशर्त आहेत. आणि आम्हाला अधिक चांगले व्यक्ती बनवतात. हा दिवस आपल्याला त्यांना सांगण्याचे एक कारण देतो की त्यांना आमचे मित्र म्हणून मिळाल्याबद्दल आणि आमच्या जीवनात त्यांचा आमच्यासाठी काय अर्थ आहे. याबद्दल आम्ही किती आभारी आहोत. माणूस हा एक सामाजिक प्राणी आहे. आणि आपल्याला व्यस्त आणि व्यस्त ठेवण्यासाठी आपल्या सभोवतालच्या लोकांची गरज असते. जेव्हा तुम्हाला त्यांची सर्वात जास्त गरज असते. तेव्हा मित्र नसण्याची कल्पना करू शकत नाही. तुम्ही मित्रासोबत इतक्या गोष्टी शेअर करता की तुम्ही तुमच्या पालकांशी किंवा तुमच्या पार्टनरसोबत शेअर करण्याचा विचारही करू शकत नाही. म्हणून, मित्र प्रत्येकाच्या हृदयात एक विशेष स्थान आहे. हा दिवस तुमचा आणि तुमच्या मित्रामधील संबंध आणि बंध आणखी मजबूत करण्याचा एक मार्ग आहे. दोन व्यक्तींमध्ये खरी मैत्री असते आणि ती कोणत्याही स्वार्थी हेतूने नसते. या वस्तुस्थितीची पुष्टी आहे. जर तुम्ही स्वार्थी असाल आणि त्या हेतूने एखाद्याशी मैत्री केली तर तुम्ही कधीही कोणाचेही चांगले मित्र होऊ शकत नाही. उशिरा का होईना, दुसरे कोणीतरी तुमच्याशी असेच वागेल आणि तुम्ही शोक करीत राहाल. बरेच लोक म्हणतात की मुलांमध्ये मैत्रीचे सर्वात शुद्ध रूप पाहिले जाऊ शकते. मैत्रीचा खरा अर्थ ते जगतात. त्यामुळेच बालपणीची मैत्री दीर्घकाळ टिकल्याचे अनेकदा दिसून येते. तुम्ही तुमच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा कॉलेजमध्ये जे मित्र बनवता, त्यांच्याशी ते बंधन कधीच नसते. ते असे दिसतील की ते सर्वोत्कृष्ट मित्र आहेत, परंतु त्यांच्यात खोलवर एकमेकांबद्दल फक्त वरवरचे प्रेम असेल. त्यामुळे आपल्या मित्रांची निवड हुशारीने करणे आपल्यासाठीही महत्त्वाचे आहे.

मैत्री

