नवी मुंबई कामोठ्यात एका डेंटल कॉलेजच्या (Ragging in Dental College at Kamothe) विद्यार्थ्याची रॅगिंग झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी चार विद्यार्थ्यांवर कामोठे पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद (case registered against students) झाला असून त्यांना महाविद्यालयाने निलंबित केले आहे. विद्यार्थ्याला दारू पाजून पॅन्टमध्ये लघुशंका करण्यास दबाव (Pressure to pee in pants) टाकल्याचा हा प्रकार आहे. कॉलेजच्या अँटी रॅगिंग समितीच्या (Anti Ragging Committee) एका प्राध्यापकाने तक्रार केल्यानंतर कामोठे पोलिसांनी चार विद्यार्थ्यांवर रॅगिंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना जुलैमध्ये घडली होती, बरेच दिवस तणावात राहून पीडित मुलाने अखेर आपल्यासोबत झालेल्या छळाची माहिती पालकांना दिली.





